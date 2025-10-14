Pasta pakalpojumi Ogres novadā kļūs pieejamāki arī pēcpusdienās
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju pasta un maksājumu pakalpojumus Ogres novadā saņemt arī dienas otrajā pusē, no 1. novembra mainīsies Madlienas un Ikšķiles pasta nodaļas darba laiks.
Kā informē Ogres novada pašvaldība, no 1. novembra mainīsies Madlienas un Ikšķiles pasta nodaļu darba laiks, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju izmantot pasta pakalpojumus arī dienas otrajā pusē.
Madlienas pasta nodaļa līdz šim strādāja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.00, taču turpmāk tā būs atvērta:
- pirmdienās, trešdienās un piektdienās – no plkst. 8.00 līdz 13.30,
- otrdienās un ceturtdienās – no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Ikšķiles pasta nodaļa, kas šobrīd klientus apkalpo katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 13.30, no novembra darbosies šādi:
- pirmdienās, trešdienās un piektdienās – no plkst. 8.00 līdz 11.00,
- otrdienās un ceturtdienās – no plkst. 8.00 līdz 18.00.
Par izmaiņām tiks izvietota informācija arī attiecīgajās pasta nodaļās.
Ogres novada iedzīvotāji pasta un maksājumu pakalpojumus klātienē var saņemt arī Ogres pasta nodaļā – gan darbadienās, gan brīvdienās, kā arī Ķeguma, Ogresgala, Madlienas un Lielvārdes pasta nodaļās. Ārpus novada centra dzīvojošie var pieteikt pakalpojumu “Pastnieks mājās”, kas ir alternatīva iespēja bez papildu maksas saņemt savā dzīvesvietā visus klientu centros un pasta nodaļās sniegtos pakalpojumus.
Sūtījumu saņemšanai un nosūtīšanai pieejams “Latvijas Pasta” pakomātu tīkls, kurā visos āra pakomātos ir iebūvēta vēstuļu kastīte korespondences nosūtīšanai.
Ogres novadā pakomāti atrodas šādās vietās:
- Rīgas ielā 23,
- Kalna prospektā 2a,
- Mednieku ielā 21/23,
- Skolas ielā 2a,
- Mālkalnes prospektā 3, Ogrē;
- Ķeguma prospektā 5c, Ķegumā;
- Lāčplēša ielā 14, Rembates ielā 11, Lielvārdē;
- Melioratoru ielā 1, Ikšķilē;
- “Tirdzniecības centrā”, Madlienā;
- “Steigās 4”, Ogresgalā;
- Ceriņu ielā 3, Jumpravā;
- “Suntažu veikalā 4”, Suntažos;
- “Krustcelēs”, Tīnūžos;
- “Pagastmājā”, Lēdmanē;
- “Rūķīšos”, Taurupē.
Izmantojot pakomātu, sūtījumus iespējams nosūtīt uz citu pakomātu, klientu centru, pasta nodaļu vai konkrētu adresi. Tāpat pakomātā var nodot sūtījumus nosūtīšanai un pārvirzīt ierakstītas vēstules saņemšanai.