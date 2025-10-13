Taunis Grūbe Latvijas Nacionālajai operai un baletam nesavtīgi veltīja vairāk nekā 40 gadu.
Mūžībā devies Latvijas Nacionālās operas ilggadējais dekorāciju montāžas nodaļas vadītājs Taunis Grūbe
11. novembrī mūžībā devās ilggadējais Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) dekorāciju montāžas nodaļas vadītājs Taunis Grūbe (21.03.1964- 11.10.2025).
"Mūžībā devies mūsu kolēģis Taunis Grūbe. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Tauņa Grūbes tuviniekiem un kolēģiem," norāda LNOB. "Taunis Grūbe Latvijas Nacionālajai operai un baletam nesavtīgi veltījis vairāk nekā četrdesmit darba gadus. Viņš bija spilgts savas komandas līderis ar fantastiski plašām zināšanām un atsaucīgu sirdi."
Taunis Grūbe 2016. gadā saņēmis Latvijas Nacionālās operas fonda Gada balvu par ieguldījumu tehniski administratīvajā jomā. 2025. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi. Atvadīšanās no Tauņa Grūbes notiks trešdien, 15. oktobrī, pulksten 14.00 Operas Jaunajā zālē.