Mīlgrāvī tapis jauns bērnu rotaļu laukums
Ar jautrām rotaļām un spēlēm Mīlgrāvī, Lēdurgas ielā 18B, atklāts jauns bērnu rotaļu laukums.
Ideju par rotaļu laukuma izveidi līdzdalības budžeta balsojumam iesniedza Mīlgrāvja iedzīvotāja Aija Šauriņa, un to aktīvi atbalstīja apkaimes iedzīvotāji. Izvēlētā teritorija Lēdurgas ielā 18B iepriekš tika izmantota kā autostāvvieta, taču tagad tā pārtapusi par drošu un pievilcīgu vidi bērnu atpūtai un rotaļām.
Jaunizveidotais laukums ir aprīkots ar apgaismojumu, kas ļauj to izmantot arī vakara stundās. Rotaļu iekārtas veidotas no izturīgas un viegli kopjamas robīnijas koksnes. Kā seguma materiāls izvēlētas smiltis, savukārt dabisku nožogojumu veido iestādītās spirejas — pilsētvidei piemēroti, noturīgi un dekoratīvi krūmi.
Laukumā uzstādītas dažāda veida šūpoles – ar aizsargbarjeru pašiem mazākajiem, lielās šūpoles vecākiem bērniem, līdzsvara un atsperu šūpoles, kā arī šūpoles "Stārķa ligzda". Papildus tam bērniem pieejama arī rotējošā tīkla piramīda un karuselis. Projektēšanas un būvniecības darbus veica SIA "Fixman".