Vīrietis Jelgavas novadā uzpircis vēlētājus un nogādājis viņus uz iecirkni
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 1. oktobrī rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par tā dēvēto balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās vienā no Jelgavas novada pagastiem.
Kriminālprocesu pret personu aizdomās par vēlētāju izvēles prettiesisku ietekmēšanu pašvaldību vēlēšanu dienā, šā gada 7. jūnijā, uzsāka Valsts policija. Bet neilgi pēc tam VDD šā gadījuma izmeklēšanu atbilstoši piekritībai pārņēma savā lietvedībā.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka aizdomās turētais vīrietis vienā no Jelgavas novada pagastiem uzpircis vairākas personas, lai tās balsotu par konkrētu sarakstu un deputāta kandidātu. Tāpat persona organizēti ar savu privāto transportlīdzekli nogādāja šos vēlētājus līdz vēlēšanu iecirknim.
Dienests personai inkriminē Krimināllikuma 90. panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, t.i., apzinātu kavēšanu personām brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus.
Aizdomās turētajai personai ir piemēroti drošības līdzekļi: aizliegums izbraukt no valsts un dzīvesvietas maiņas paziņošana.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.