Igors Fiļipovs (foto: Valsts policija)
Šodien 00:46
Meklē pazudušo Igoru Fiļipovu, kurš 11. oktobrī pameta slimnīcu "Gaiļezers"
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1960. gadā dzimušo Igoru Fiļipovu. Šā gada 11. oktobrī pulksten 22.00 konstatēts, ka vīrietis ir patvaļīgi pametis slimnīcu "Gaiļezers", un nav zināms, kur viņš atrodas. Iespējams, vīrietis devies prom 11. oktobrī jau no rīta. Vīrieša dzīvesvieta ir Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā.
Pazīmes: kalsns, sirmiem plāniem matiem, ar ūsām. Bija ģērbies T-kreklā ar zilas un melnas krāsas rūtiņām, tumši pelēkās sporta biksēs, kājās tumšas krāsas gumijas čības. Īpašas pazīmes: rēta pa visu vēderu, uz kreisās rokas pleca tetovējums – palma, uz labās rokas pleca uztetovēta saule un jūra, bet uz labās rokas īkšķa un rādītājpirksta ir tetovējums bumeranga formā. Vīrietis ir aizgājis bez virsdrēbēm.
Valsts policija aicina aplūkot Igora Fiļipova fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!