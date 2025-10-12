Sinoptiķi apbēdina, prognozējot gaidāmos laikapstākļus
Tuvākajās dienās Latvijā turpināsies rudenīgais laiks, līdz ar ciklona ietekmes pastiprināšanos, lielākajā daļā valsts teritorijas gaidāmi nokrišņi, liecina sinoptiķu prognozes.
Pirmdien būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs, bet dienā lietus gaidāms jau gandrīz visā valsts teritorijā. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, piekrastē vēja ātrums būs lielāks, gaidāms mērens līdz mēreni stiprs vējš, kas brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s).
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3…+7 grādiem, piekrastē par dažiem grādiem siltāks, tur +7...+10 grādi. Dienā gaiss rietumu un centrālajos rajonos iesils līdz +7...+11 grādiem, austrumu rajonos tikai līdz +4...+7 grādiem.
Otrdien mākoņi palaikam atnesīs lietu, bet vietām debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Naktī uz otrdienu atsevišķos rajonos veidosies migla, kas dažviet saglabāsies arī no rīta.
Trešdien būs lielākoties mākoņains laiks un vietām gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas otrdien jūras piekrastē pūtīs mēreni stipri, naktī uz otrdienu brāzmās sasniedzot 15-16 m/s. Šajās naktīs gaiss atdzisīs līdz +2…+6 grādiem, Kurzemes piekrastē mazliet siltāks, tur +7…+9 grādi. Dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6…+12 grādiem.
Nedēļas otrajā pusē laikapstākļus turpinās noteikt ciklonu darbība - daudzviet turpināsies lietains laiks. Savukārt vēja brāzmas pierims un dominēs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra saglabāsies +5…+10 grādu robežās, bet brīvdienās Latvijas teritorijā ieplūdīs aukstāka gaisa masa un temperatūra naktīs pietuvosies 0 grādu atzīmei.