Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši astoņi cilvēki
Sestdien valstī reģistrēti 111 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas astoņas personas, informēja Valsts policija.
Pieci cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, bet Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē bija pa vienam cietušajam. Viens no cietušajiem bija velosipēdists, bet vēl viens - elektrisko skrejriteņu vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 11 vadītājus: pa trim - Zemgalē un Kurzemē, pa diviem - Vidzemē un Latgalē, bet vienu - Rīgas reģionā.
Astoņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 195 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 15 autovadītāji, Vidzemē - 48, Latgalē - 82, Kurzemē - 36, bet Zemgalē - 14 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 446 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.