“Lana Del Reja, man nav vārdu. Kas tas ir?” - sabiedrība šokā par dziedātājas jauno profila bildi
Pēc tam, kad amerikāņu dziedātāja Lana Del Reja nomainīja profila bildi platformā “TikTok”, daudziem radies jautājums, vai tiešām viņa drīkst sevi šādi rādīt.
Viena no apspriestākajām tēmām platformā “TikTok” šobrīd ir dziedātājas Lanas Del Rejas jaunā profila bilde. Ieejot viņas oficiālajā lapā, redzams attēls, kurā Lanai Del Rejai ir atkailinātas krūtis. Viens krūšu gals ir aizmiglots, bet otru piesedz balts krekls. Video beigās ir redzama šī bilde.
Lietotnē parādījušies dažādi video, kuros tiek demonstrēts, kādas parasti slavenībām ir profila bildes, bet beigās parādīta reakcija uz Lanas izvēli. Komentāros zem šādiem video cilvēki dalās, ka viņi ir šokā, daudziem bilde nepatīk, vairums savu apmulsumu pauž, izmantojot lietotnē pieejamās uzlīmes un reakcijas. Daži nesaprot, kāpēc “TikTok” vēl nav šo bildi atzīmējis kā nepiedienīgu.
Ir arī tādi, kas pauž, ka šāds attēls tiek uzskatīts par mākslas darbu, tāpēc tas netiek noņemts.