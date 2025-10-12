“Kā nosaukt šo skvēru?” - Rīgas iedzīvotājus aicina izdomāt nosaukumu
Rīgas domes deputāts Mārtiņš Eņģelis aicina Rīgas iedzīvotājus iesaistīties un izdomāt, kā varētu nosaukt skvēru starp Palīdzības un Aristīda Briāna ielām.
"Izrādās, skvēram īsti nav sava nosaukuma," raksta deputāts Mārtiņš Eņģelis sociālajā tīklā "Facebook".
"Vispār Briāna iela sākotnēji bijusi Blieķu jeb Balinātāju iela, kas parādījusies pēc priekšpilsētu nocietinājumu Blieķu vārtu nojaukšanas. Mūsdienu nosaukumu iela ieguvusi tikai 125 gadus vēlāk – 1933. gadā," informē Eņģelis, papildinot, ka skvēra teritorijā un apkārtnē atradušās vairākas blakus esošajām rūpnīcām un villām pieguļošas dārzniecības, bet pats skvērs kā atsevišķa vieta (džunglis) ierīkots 1958. gadā.
Eņģelis skaidro, ka visbiežāk dzirdēts, ka to sauc par “Briāna skvēru” vai arī “Stricka/Štricka skvēru”. Taču tā arī nav skaidrs, kā patiesībā nosaukt šo vietu, tāpēc iedzīvotāji aicināti izdomāt tam nosaukumu.
"Kāds nosaukums iegājies jūsu pusē? Vai paliekam pie Briāna skvēra?" noslēdz rakstu Eņģelis. Jau nākamajā gadā skvērā veiks pirmos uzlabojumus.