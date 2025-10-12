Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1986. gadā dzimušo Māri Irbiņu.
Šodien 10:55
Nav redzēts kopš 9. oktobra. Meklē 1986. gadā dzimušo Māri Irbiņu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1986. gadā dzimušo Māri Irbiņu.
Vīrieša atrašanās vieta nav zināma kopš šā gada 9. oktobra pulksten 23.56, kad viņš telefoniski informēja piederīgos, ka atrodas Rīgas centrā, pēc kā telefons bija izslēgts.
Pazīmes: augums 180 cm, vidējas miesasbūves, rudu bārdu, nav matu. Valkā brilles.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
