Krievija ir sniegusi atbildi Igaunijai par piektdien Krievijas pusē novēroto karaspēka vienību
Piektdienas vakarā Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz austrumu robežas uz laiku slēdza satiksmi pa tā dēvēto Sātses zābaku, jo robežsargi Krievijas pusē novēroja neierasti lielas karaspēka vienības pārvietošanos.
"Sātses zābaks" ir Krievijas teritorijas izvirzījums, kas iesniedzas Igaunijas Veru apriņķī. To šķērso kilometru garš ceļa posms, ko igauņi izmanto, lai nebūtu jāveic apkārtceļš.
Departaments izplatījis videoierakstu, kurā redzami uz ceļa stāvoši septiņi bruņoti vīrieši. Satiksme pa ceļu, kas daļēji iet pa Krievijas Pleskavas apgabala teritoriju, slēgta, lai nepieļautu varbūtējas provokācijas un lai gādātu par Igaunijas pilsoņu drošību.
"Piektdien, 10. oktobrī, mūsu patruļas visas dienas gaitā konstatēja, ka Krievijas pusē vērojama manāmi lielāka aktivitāte, nekā parasti. Mēs redzējām uz robežas un tiešā tās tuvumā dažādu bruņotu grupu pārvietošanos. Pēc uniformām redzams, ka tie nav robežsargi," norādīja Dienvidu prefektūras robežsardzes biroja priekšnieks Mēliss Sārepū.
Bruņotās grupas uz ceļa, kas iet caur Sātses zābaku, sāka parādīties piektdien ap plkst. 15.
"Ja sākotnēji viņi virzījās pa ceļu, tad kādā brīdī tie ceļu aizšķērsoja. Mēs to uztvērām kā acīmredzamu apdraudējumu. Mēs sākām apturēt automašīnas abās "Sātses zābaka" pusēs, skaidrojot situāciju, brīdinājām par patrulēšanu šajā rajonā. Vairums autovadītāju turpināja ceļu, daži griezās apkārt," pastāstīja Sārepū.
Igaunija pieprasīja Krievijas paskaidrojumus, par to kas notiek, uz ko krievi atbildēja, ka nekas nenotiekot un ka tā veicot "parastos pasākumus".
Taču Igaunija izšķīrās par lēmumu slēgt satiksmi pa ceļu, kas iet caur "Sātses zābaku". Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro sestdienas vakarā paziņoja, ka saskaņā ar pēdējām ziņām Krievijas bruņotie formējumi esot pametuši Sātses zābaka apkārtni, taču satiksme caur šo teritoriju būs slēgta vismaz līdz otrdienai.