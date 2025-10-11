"Cilvēki nomirs mājās!" Balvi protestē pret Veselības ministrijas plānu reorganizēt slimnīcu
Balvu slimnīcā valda satraukums un sašutums. Mediķi, pašvaldība un vietējie iedzīvotāji ir satraukti par Veselības ministrijas plānu reorganizēt slimnīcu tīklu un dēvē to par "neprātu". Kamēr Veselības ministrija pagaidām nav sniegusi sīkākus skaidrojumus par iespējamo reorganizāciju, Balvu iedzīvotājiem nav pārliecības vai neatliekamā medicīniskā palīdzība viņiem vēl joprojām būs pieejama visu diennakti, norāda "Latvijas Televīzija".
Šobrīd slimnīca nodrošinot darbību septiņos obligātajos profilos. Tāpat visu diennakti šeit tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzību. Tomēr pēc Veselības ministrijas paziņojumiem iedzīvotājos un slimnīcas darbinieku vidū radušās bažas, ka turpmāk Balvu slimnīca darbosies kā dienas stacionārs.
"Veselības ministrija šobrīd cenšas atrast veidu kā ieekonomēt kaut kādu naudu. Ja mēs šobrīd paskaitītu tās iespējamās slēgtās uzņemšanas nodaļas visā Latvijā, tad ministrija ieekonomētu uz vienu slimnīcu maksimums divus miljonus eiro. Kas kopā varbūt gada ietvarā ekonomiju radītu 25 miljonus. Tas ietaupījums patiesībā var izvērsties par ļoti dārgu pakalpojumu, jo tie cilvēki jau nekur nepazudīs. Viņus tāpat vedīs ārstēties uz Rēzekni, Valmieru, Rīgu," norāda Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis.
Bet Balvu iedzīvotāja Biruta paudusi raizes, ka slimnīcas "reformas" varētu mudināt jaunus cilvēkus pilsētu pamest. "Mūsu Balvi paliek tukši! Tad ko te jaunam cilvēkam [iesākt], kam dibināt ģimeni, [audzināt] bērniņus! Pat slimnīcas nav! Tāpēc arī mēs gājām savos lielajos gados un teicām – mums ir jāatnāk un savs viedoklis jāpasaka," norāda sieviete.
Bet Jānis piebilst, ka pilsētā ir "daudz sociālo aprūpju mājas un pansionāts". Viņš norāda, ka gadījumā, ja slimnieki būs jātransportē pusotru stundu uz tuvāko slimnīcu, viņi tiks pakļauti nolemtībai. "Mēs nedrīkstam to pieļaut," pauž vīrietis.
Tikmēr Veselības ministrijā uzsver, ka slimnīcu tīkla reorganizācijas plāns pagaidām ir tikai informatīvas dabas. "[Plāns paredz, ka] Visās slimnīcās arī turpmāk būtu pieejama neatliekamā un steidzamā palīdzība. Tas nozīmē, ka ārsts būtu pieejams visu diennakti, katru dienu, septiņas dienas nedēļā," norādīja VM valsts sekretāres vietnieks veselības politikas jautājumos Svens Henkuzens.
Tikmēr 28. oktobrī plānota Latgales apakškomisijas sēde, kurā pierobežu pašvaldību vadītāji iestāsies par veselības nozares aizsardzību Latgalē.