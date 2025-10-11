Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, brīžiem līs.
Šodien 15:49
Svētdiena Latvijā būs lietaina, debesis skaidrosies vien brīžiem
Svētdien debesis skaidrosies vien brīžiem, gaidāms arī lietus, vietām ziemeļaustrumu rajonos līs stipri, tur iespējams arī pērkona negaiss, liecina sinoptiķu prognozes.
Pūtīs mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās pastiprinoties līdz 15 līdz 19 metriem sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos vējš būs vēl stiprāks, brāzmās sasniedzot 20 līdz 22 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10...+14 grādi, austrumu rajonos nebūs siltāk par +8...+11 grādiem.
Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, brīžiem līs. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās 15 līdz 19 m/s, priekšpusdienā pat līdz 20 līdz 22 m/s. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10...+12 grādiem.