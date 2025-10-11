Zani Renci vienbalsīgi apstiprina Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas direktores amatā
Dienvidkurzemes novada domes deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši Zani Renci par Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas un Grobiņas Skolēnu interešu centra direktori, atzīstot viņas plašo pieredzi un starptautisko profesionālo redzējumu izglītības jomā. Ar vairāk nekā 25 gadu pedagoģisko darbu un aktīvu iesaisti starptautiskos projektos, Zane Rence ir apņēmības pilna veicināt skolas attīstību un izglītības kvalitāti novadā.
Dienvidkurzemes novada domes deputāti septembra sēdē Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas direktores, kā arī Grobiņas Skolēnu interešu centra direktores amatā vienbalsīgi apstiprināja Zani Renci.
Zane Rence savu pedagoģisko karjeru uzsāka Īvandes sākumskolā, kur pildīja arī direktores pienākumus. Vēlāk viņa vairāk nekā 20 gadus strādāja Kuldīgas izglītības iestādēs – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, kur bija ne tikai skolotāja, bet arī projektu vadītāja, ārpusskolas pasākumu organizatore un mentore.
Zanes Rences profesionālie sasniegumi saistīti ar aktīvu iesaisti starptautiskos Erasmus+ un NordPlus projektos, kā arī ar metodisko materiālu izstrādi un prezentēšanu valsts mērogā. Viņa veiksmīgi veicinājusi audzēkņu profesionālo izaugsmi, sagatavojot viņus starptautiskiem un nacionāliem konkursiem, kuros gūti augsti rezultāti – tostarp sudraba medaļa starptautiskajā konkursā jaunajiem speciālistiem profesionālo viesmīlības prasmju joma (AEHT) un 2. vieta Latvijas “Business Canvas Challenge”.
Papildus praktiskajam darbam skolās Z. Rence vadījusi Valsts izglītības satura centra darba grupu, izstrādājot modulārās izglītības programmas tūrisma nozarē. Viņas pieredze aptver sadarbību ar valsts institūcijām, darba devēju organizācijām un starptautiskām asociācijām.
“Man svarīgi, lai skola būtu vieta, kur apvienojas tradīcijas un inovācijas, kur skolēni var attīstīt savus talantus un iegūt pārliecību par savām spējām,” uzsver Zane Rence.
Zanei Rencei ir pedagoģijas un izglītības vadības augstākā izglītība ar papildspecializāciju angļu valodas mācīšanā. Viņa regulāri papildina zināšanas starptautiskos kursos un konferencēs, tostarp Fulbright programmā ASV un Eiropas Pedagogu apmācības semināros.
Ar Zanes Rences apstiprināšanu Grobiņas Mūzikas un mākslas skola iegūst vadītāju ar plašu profesionālo redzējumu, starptautisku pieredzi un apņēmību attīstīt izglītības kvalitāti Dienvidkurzemes novadā.
Grobiņas Mūzikas un mākslas skola direktora vakancei bija pieteikušies trīs kandidāti, un izvēle krita uz pieredzējušo pedagoģi un izglītības vadības speciālisti ar vairāk nekā 25 gadu darba stāžu izglītības nozarē Zani Renci.