FOTO, VIDEO: gājienā Rīgas centrā piemin Palestīnā nogalinātos, izskan protesti pret genocīdu Gazā
Piektdienas vakarā aptuveni 100 cilvēku Rīgas centrā no Vērmanes dārza devās gājienā palestīniešu atbalstam.
Pieteiktā gājiena mērķis bija pieminēt Palestīnā nogalinātos civiliedzīvotājus. Akcijas "Gājiens Palestīnai: genocīda upuru piemiņai" dalībnieki izkliedza tādus saukļus kā "Brīvu, brīvu Palestīnu", "Genocīdam Gazā - nē!", "Cilvēktiesības visiem, nevis dažiem", "Latvija finansē - Izraēla bombardē" un citus. Solidarizējoties ar protestētājiem Lietuvā un Igaunijā, daži saukļi gājienā laikā tika izkliegti arī šajās valodās.
Gājiena dalībniekiem bija Palestīnas karogi un plakāti. Uz dažiem no tiem rakstīts "Atzīt Palestīnas valsti!", "Genocīdam Gazā - nē!" un "Cilvēkiem Gazā nav ko ēst". Neilgi pirms gājiena sākuma no Vērmanes dārza estrādes kāds vīrietis vērsās pie gājiena dalībniekiem, saucot "Izraēla!" un "Teroristi!".
Gājiens "Par brīvu Palestīnu" Rīgā – dalībnieki izsaka pretestību Izraēlas rīcībai Gazā
Piektdienas vakarā aptuveni 100 cilvēku Rīgas centrā no Vērmanes dārza devās gājienā palestīniešu atbalstam.
Pasākumu uzraudzīja Valsts policija. Dalībnieku pūlim gājienā sekoja četri policisti.
Gājiens tika organizēts no Vērmanes dārza estrādes pa Barona ielu, Aspazijas bulvāri, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Lāčplēša ielu, Brīvības ielu, Elizabetes ielu, atgriežoties Vērmanes dārzā.
Kā iepriekš noskaidroja Rīgas domē, pieteikums pasākuma rīkošanai iesniegts likumā noteiktā kārtībā.
Gājienu organizēja kustība "Par brīvu Palestīnu".
"Hamas" 2023. gada 7. oktobrī iebruka Izraēlā, kur noslepkavoja 1219 cilvēkus, galvenokārt civiliedzīvotājus, un sagrāba 251 ķīlnieku. Reaģējot uz šo uzbrukumu, Izraēla izvērsa militāro operāciju Gazas joslā, kas turpinās jau divus gadus.