Cietuma banda ar šaujamieroci un kastetēm - tiesā apspriedīs vienošanos par sodu
Rīgas pilsētas tiesā prokurore iesniegusi vienošanos par sodu krimināllietā, kurā kāda persona, atrodoties ieslodzījuma vietā un izciešot sodu, izveidoja un vadīja organizētu, bruņotu grupu jeb bandu nolūkā izdarīt smagus un sevišķi smagus noziegumus, tostarp pret personu dzīvību un veselību.
Piektdien lietas izskatīšanā pasludināts pārtraukums, jo tiesai jāiepazīstas ar prokurores iesniegto vienošanos par sodu ar katru no apsūdzētajiem, par kuru apstiprināšanu arī paredzēts lemt.
Nākamā sēde paredzēta 8. novembrī plkst. 9.30. Prokuratūrā patlaban neatklāja, par kādiem sodiem iesniegta vienošanās.
Kriminālprocesā kopumā apsūdzētas astoņas personas. Bandas rīcībā bija ne mazāk kā viens šaujamierocis, kā arī kastetes.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka lietā apsūdzēts Raivis Jansons, Roberts Davidovs-Stašs, Oļegs Tarasenko, Ēriks Klamanis, Evita Dišlere, kā arī Danils Soboļevs, Vladimirs Jefremkovs un Linda Eizāne.
Prokuratūrā informēja, ka bandas dalībnieki izdarījuši vairākus noziedzīgus nodarījumus, tostarp ar mērķi nodarīt smagus miesas bojājumus, uzbrukuši vīrietim. Lai gan neizdevās īstenot nodomu un sasniegt vēlamo miesas bojājumu pakāpi, jo nozieguma izdarīšanas laikā uzbrucēji tika iztraucēti, cietušais uzbrukuma rezultātā cietis.
Tāpat bandas dalībnieki izdarīja mēģinājumu destabilizēt situāciju cietumā, tīši aizdedzinot automašīnu pie ieslodzījuma vietas.
Bandas vadonis arī apsūdzēts par draudiem noslepkavot divus cilvēkus. Ņemot vērā apsūdzētā personību, personas draudus uztvēra nopietni un bija pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti.
Pēdējoreiz par bandītismu apsūdzība personām tika celta par 2009. gadā izdarītu noziedzīgu nodarījumu.