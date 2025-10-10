Foto: Shutterstock
Novadu ziņas
Šodien 19:09
Sestdien aicināti Gulbenē apmeklēt labdarības akciju “Nemet ārā - atdod kādam!”, kur bez maksas var saņemt saziedoto apģērbu
Sestdien, 11. oktobrī, no pulksten 12.00 līdz 18.00 Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze”, Brīvības ielā 22, ļaudis ir aicināti apmeklēt labdarības akciju “Nemet ārā – atdod kādam!”. Tur varēs atrast dažādas saziedotās drēbes, kuras grūtā situācijā nonākušie, iespējams, nevarētu atļauties nopirkt.
Vietējais izdevums “Dzirkstele.lv” vēsta, ka akcijas laikā tika vāktas tīras, saudzīgi lietotas drēbes, lai atbalstītu cilvēkus un ģimenes, kurām tās nepieciešamas. “Bāze” informē, ka ir saziedots ļoti daudz lietu, kas var būt noderīgas kādam citam.
Ikviens, kuram tas vajadzīgs, var nākt un atrast sev tīkamas mantas. Ir drēbes, mantas, dažādas lietas pieaugušajiem un bērniem. Viss ir bez maksas. Lietas, kas nebūs aktuālas labdarībai atvērtajā dienā, tiks ziedotas daudzbērnu ģimenēm.