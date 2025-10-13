Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 13. oktobra līdz 19. oktobrim?
Esam tuvu oktobra vidum un šīs nedēļas kultūrpieturas būs kino, teātris, mūzika un vizuālā māksla - man šķiet visai baudāms komplekts nedēļai.
Sākšu ar mūziku, jo "Rudens kamermūzikas festivāla" afišā redzu mūsu izcilā soprāna Ingas Kalnas vārdu. Viņas un pianistes Diānas Ketleres kopīgi veidotajā programmā šoreiz Ferenca Lista mūzika un Arnolda Šēnberga poētiski pikantās "Kabarē dziesmas" Vīnes kabarē teātra mūzikas garā. Ļoti intriģējošs man šai programmā šķiet Riharda Vāgnera "Vēzendonkas dziesmas", kas ir piecu dziesmu cikls ar Matildes Vēzendokas dzeju. Šo koncertu noteikti īpašu darīs arī Ingas Kalnas un Diānas Ketleres jau ilglaicīgā sadarbība un saprašanās no pusvārda. Koncerts izskanēs 15. oktobra vakarā "Mazajā Ģildē". Sākums plkst. 19.00. No sirds vēlu katram atklāt kādu jaunu mūzikas lappusi un paņemt smeldzes, vieglas ironijas un mīlestības devu savai dvēselei. Vairāk lasi:
"Jaunais Rīgas teātris" aizvadītajā nedēļā izsludināja biļešu iepriekšpārdošanu decembrim. Varbūt jums paveiksies... Arī šīs nedēļas repertuārā atrodama jau izpārdota JRT Mazās zāles izrāde "Karaļu spēles". Tomēr ir vērts izmēģināt laimi un iespējams tikt pie biļetes kādā ziemas mēnesī. Monoizrādē, kas veidota pēc Stefana Cveiga darba "Šaha novele", aktieris Gerds Lapoška iejūtas dažādos tēlos, un visa pamatā ir šaha spēle. Man pašai tas bija aizraujošs, spriedzes, neprognozējamības un atklāsmju pilns ceļojums kopā ar Gerdu Lapošku un viņa varoņiem. Izrādes beigās, kad sāka skanēt aplausi, es gluži kā no sapņa atgriezos realitātē. Šo iesaku!
Kino un mēs... Parasti sagrupējamies lielajiem festivāliem un tad skatāmies filmas vienu pēc otras, taču var arī pavisam mierīgi ielūkoties "Splendid Palace" kalendārā un ārpus lielas kņadas un stresa noskatīties vienmēr patiešām labu kino. Par tā iekārtošanu repertuārā jau daudzus gadus rūpējas kino kritiķe un kinoteātra mākslinieciskā vadītāja Daira Āboliņa. Nesen notikušajā festivālā "Baltijas Pērle" man nepaveicās pat ar kinolentes "Briljanti" papildseansu, taču no 10. oktobra filma ir "Splendid Palace" repertuārā, un ceļojums uz pagājušā gadsimta 70. gadu Romu ir garantēts.
Un visbeidzot jāsaka, ka ļoti skaista un pat maģiska izstāde skatāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Kupola zālē - izstāde "Qalqan. Krimas tatāru simboli" eksponēti Ukrainas mūsdienu keramiķa Rustema Skibina veidotie dekoratīvie vairogi, pazīstami kā qalqan. Krimas tatāru dekoratīvajai mākslai raksturīgi ziedu motīvi, kuru vidū izceļas "Egri dal" – vijīgs zars ar daudzām ziedu un augļu vārpām. Ziedu elementi iemieso atdzimšanu, pretestību netaisnībai un aizsargāšanos. Šī izstāde uzrunāja un ļāva Latvijas rudens pasteļtoņiem pievienot pavisam citus tonalitātes un gluži vai žilbinošas krāsas. Piebildīšu, ka izstādē pieejams arī saistošs videomateriāls, kurā ir paša mākslinieka stāstījums un ieskats viņa darba procesā.