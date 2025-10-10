No 13. līdz 17. oktobrim ierobežos satiksmi Sēlijas un Lielajā ielā.
Sabiedrība
Šodien 11:21
Autovadītāju ievērībai: ierobežos satiksmi Sēlijas un Lielajā ielā
Sakarā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem Grīvas apkaimē, no 13. līdz 17. oktobrim tiek ierobežota satiksme Sēlijas un Lielajā ielā, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.
Satiksme Sēlijas ielas posmā no Upes ielas līdz Grīvas vecticībnieku lūgšanu namam tiks organizēta atbilstoši shēmai:
No 13. līdz 17. oktobrim ierobežos satiksmi Sēlijas ielā.
Satiksme Lielās ielas posmā Daugavgrīvas cietuma tuvumā tiks organizēta atbilstoši shēmai:
No 13. līdz 17. oktobrim ierobežos satiksmi Lielajā ielā.
Autovadītāji aicināti būt uzmanīgi un sekot satiksmes organizācijas zīmēm.