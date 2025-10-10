Daugavpilī paplašina šķiroto atkritumu vākšanas sistēmu - uzstāda jaunus konteinerus
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība turpina pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru – pašlaik tiek uzstādīti jauni konteineri šķiroto atkritumu savākšanai. To izvietošana daudzdzīvokļu namu, publiskajās, izglītības iestāžu un citu pašvaldības iestāžu teritorijās plānota līdz oktobra otrajai pusei.
SIA “AADSO” ir realizējusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras līdzfinansēto projektu “Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”. Tā kopējās attiecināmās izmaksas 153 461,20 eiro, no tām: publiski attiecināmās izmaksas 130 442,02 eiro (Kohēzijas fonda finansējums 85%) un privātās attiecināmās izmaksas 23 019,18 eiro (līdzfinansējums 15%).
Projekta rezultātā ir iegādāti jauni konteineri iepakojuma un bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirotai vākšanai:
- izlietotā iepakojuma konteineri 1100 litru (400 vienības);
- bioloģisko atkritumu konteineri 120 litri (500 vienības);
- būvgružu un lielgabarīta konteineri ar tilpumu 7 m3 (20 vienības).
Iepakojuma konteineros plānots savākt pārstrādei derīgu iepakojumu (plastmasas, stikla, papīra un metāla iepakojumus), bioloģisko atkritumu konteineros tiks vākti zaļie parka un dārza, kā arī virtuves atkritumi, kas ir derīgi tālākām fermentācijas darbībām atkritumu poligonā, savukārt lielgabarīta konteineros tiks vākti lielgabarīta atkritumi.
Jaunie konteineri tiek uzstādīti ciešā sadarbībā ar pilsētas namu apsaimniekotājiem, pašvaldības un izglītības iestādēm. Šāda pieeja ļauj nodrošināt šķiroto atkritumu vākšanas pieejamību tieši daudzdzīvokļu namu un citiem pašvaldības iedzīvotājiem, kuri līdz šim bieži vien bija spiesti doties līdz tuvākajam brīvās piekļuves punktam. Iedzīvotājiem jaunie konteineri piedāvā ne tikai ērtāku, bet arī ekonomiski izdevīgāku risinājumu. Iepakojuma un bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineri tiks apkalpoti bez papildu maksas.
Pilns adrešu saraksts, kur uzstādīti jaunie konteineri, tiks publicēts pēc projekta pabeigšanas.