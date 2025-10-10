Šodien virs Brīvības pieminekļa būs redzami Kanādas iznīcinātāji
Rīgā virs Brīvības pieminekļa piektdien ap plkst. 11 būs redzami Kanādas iznīcinātāji "CF-18", informēja Aizsardzības ministrija.
Ceturtdien, demonstrējot NATO klātbūtni reģionā, militārajā bāzē Lielvārdē ieradās divi Kanādas Karalisko Gaisa spēku iznīcinātāji "CF-18", apliecinot Kanādas ieguldījumu Latvijas un NATO austruma flanga drošībā. Kanādas iznīcinātāji "CF-18" Latvijā izvietoti atbilstoši Apvienoto reaģēšanas spēku mācībām "Tarassis".
Piektdien iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Rīgas. Pārlidojuma laiks var mainīties atkarībā no laika apstākļiem vai operatīvajām prasībām, informē ministrijā.
Jau ziņots, ka septembrī un oktobrī Latvijā notiek starptautiskās mācības "Tarassis", kurās līdzās Apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm - Lielbritānijai, Dānijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Nīderlandei, Norvēģijai, Somijai, Zviedrijai un Islandei - piedalās arī Kanādas bruņotie spēki. Mācības apvieno virkni militāro aktivitāšu, lai demonstrētu Apvienoto reaģēšanas spēku spēju rīkoties vienoti, reaģējot uz reģionālās drošības apdraudējumiem. "Tarassis" ir līdz šim vērienīgākās Apvienoto reaģēšanas spēku mācības kopš to izveides.
Latvijai ir ciešas attiecības ar Kanādu, kas ir Latvijā izvietotās NATO daudznacionālās brigādes vadošā valsts. Sabiedroto brigāde apvieno karavīrus no Kanādas, Albānijas, Čehijas, Dānijas, Islandes, Itālijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas.
Kanādas premjerministra Marka Kārnija vizītes laikā Latvijā šī gada augustā Kanāda apstiprināja, ka vēl vismaz turpmākos trīs gadus vadīs NATO daudznacionālo brigādi Latvijā, apliecinot stingru apņemšanos garantēt sabiedroto klātbūtni Baltijas reģionā.
Latvija kopā ar Kanādas sabiedrotajiem strādā arī pie infrastruktūras attīstības, piemēram, kazarmu būvniecības, kā arī ceļu uzlabošanas un pārbūves, lai nākotnē nodrošinātu militārā transporta pārvietošanos uz un no militārās bāzes "Ceri" Mārupes novadā.
Tāpat Kanāda ir starptautiskās dronu koalīcijas Ukrainas atbalstam dalībvalsts, un iesaistās Ukrainas karavīru apmācīšanā.