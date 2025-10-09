Rīgas centrā plīvo karogi Izraēlas atbalstam, pieminot palestīniešu sarīkotā slaktiņa otro gadskārtu. FOTO, VIDEO
Rīgā pie Brīvības pieminekļa ceturtdien noritēja Izraēlas atbalsta akcija “7. oktobris – piemiņas un solidaritātes diena ar Izraēlu”. Tā veltīta, pieminot palestīniešu teroristu asiņainā uzbrukuma Izraēlai otro gadskārtu.
Pie Brīvības pieminekļa notiek Izraēlas atbalsta akcija “7. oktobris – piemiņas un solidaritātes diena ar Izraēlu”; 09.10.2025
2023.gada 7.oktobra uzbrukumos "Hamas" un citi palestīniešu teroristu grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī saņēma par ķīlniekiem ...
2023.gada 7. oktobra pēkšņā uzbrukumā Izraēlas dienvidiem "Hamas" un citi palestīniešu teroristu grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku, nežēlojot ne sievietes, ne sirmgalvjus, ne mazus bērnus, kā arī saņēma par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu vairāk nekā 250 cilvēkus, kamēr Gazas iedzīvotāji savus "varoņus" sagaidīja ar sajūsmu.
Gazas joslā teroristu gūstā vēl atrodas 48 ķīlnieki, un Izraēla ir ziņojusi, ka 20 no viņiem vēl ir dzīvi.
Jau ziņots, ka ar ASV prezidenta Donalda Trampa starpniecību Izraēla un "Hamas" sarunās Ēģiptes kūrortā Šarm eš Šeihā ir vienojušies par Gazas miera plāna pirmo fāzi. Paredzēts, ka pirmajā fāzē "Hamās" atbrīvos visus ķīlniekus un Izraēla atvilks savu karaspēku uz līniju, par kuru panākta vienošanās. "Hamas" paziņoja, ka vēl dzīvie ķīlnieki tiks apmainīti pret aptuveni 2000 palestīniešu cietumnieku un šī apmaiņa notiks vienošanās īstenošanas pirmajās 72 stundās.