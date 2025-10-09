Artūrs Lisenko (foto: Valsts policija)
112
Šodien 19:28
Meklē 2001. gadā dzimušo Artūru Lisenko, kurš 2. oktobrī izgāja no mājām Zolitūdē un neatgriezās
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Artūru Lisenko. Vīrietis šā gada 2. oktobrī ap pulksten 15 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Zolitūdes mikrorajonā, un nav atgriezies.
Pazīmes: augums 190 cm, kalsns, īsiem melniem matiem. Bija ģērbies melnā jakā, melnās "ADIDAS" sporta biksēs, melnā adītā cepurē, melnos sporta apavos "Adidas". Līdzi bija melna mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot Artūra fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112!