“Kā tad, noteikti...” Radio Skonto studijā piedzīvots amizants brīdis - zvanu par iespēju laimēt jaunu auto notur par krāpniecību
Radio Skonto jau kārtējo gadu rīko atslēgas vārdu spēli “Mans mīļākais radio ir radio Skonto”, kuras uzvarētājs var iegūt jaunu automašīnu Hyundai i20 no Skandi Motors. Bet, šķiet, ne visi vēl spēj noticēt šādai iespējamai veiksmei...
Dīdžeji no 6. oktobra līdz 1. novembrim zvana uz nejauši izvēlētiem Latvijas tālruņu numuriem, un tie, kas pirmie atbildēs ar frāzi “Mans mīļākais radio ir radio Skonto”, iegūs iespēju piedalīties finālā un iegūt jauno auto.
Taču, ņemot vērā mūsdienu krāpnieku laikmetu, šķiet, ka daži tomēr ir pārāk piesardzīgi, lai ticētu šādam piedāvājumam. Radio Skonto sociālajos tīklos ir publicējis humoristisku video, kurā kāda kundze atteikusies ticēt, ka viņai tiešām zvana no radio, kad tika paziņots, ka viņa varētu laimēt jaunu auto.
Kad dīdžejs Elita viņai paziņoja, ka ir tāda spēlē, kundze vien atbildēja: “Kā tad, noteikti” un “Jā, jā”, pirms nomet telefona klausuli.
Ievietojot video ar šo gana amizanto reakciju, radio Skonto piebilst: “Piesardzība ir svarīga! Neuzķerties uz krāpniekiem, labāk atgādini viņiem, ka “Mans mīļākais radio ir radio Skonto.””