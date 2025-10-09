Latvija joprojām ārpus pasaules labāko universitāšu top 1000
Neviena no četrām Latvijas zinātņu universitātēm nav iekļuvusi starp 1000 labākajām pasaules augstskolām, liecina jaunākais "Time Higher Education" pasaules augstskolu reitings.
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Latvijas Universitāte (LU) ierindojušās 1001.-1200.vietu grupā, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) - 1201.-1500.vietu grupā, bet viszemāk novērtēta Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - "1501.+" vietā.
Reitingā augstskolu sniegums novērtēts piecās jomās: mācību vide, pētniecības vide, pētniecības kvalitāte, sadarbība ar industriju un starptautiskā sadarbība.
Latvijas izglītības iestādes augstākos rezultātus sasniegušas jomā "Starptautiskā sadarbība", kas atspoguļo universitāšu spēju piesaistīt ārvalstu studentus, starptautiskos pasniedzējus un pētniekus. Šajā kategorijā RTU saņēma 65,4 punktus, RSU - 64,6, LU - 50,7, bet LBTU - 27,8 punktus.
Zemākie rezultāti novērojami mācību un pētniecības vidē. Izņemot LU, neviena universitāte šajās kategorijās nav sasniegusi vairāk nekā 30 punktus. LU pētniecības vide novērtēta ar 31,3 punktiem, bet mācību vide - ar 20,5.
Gada laikā Latvijas augstskolas savu sniegumu galvenokārt nedaudz uzlabojušas. Lielākais kāpums vērojams RSU kategorijā "Pētniecības kvalitāte", kur vērtējums pieaudzis no 31 līdz 39,1 punktam.
Reitingā kopumā šogad iekļauta 2091 pasaules universitāte. Visaugstāk reitingā kopumā novērtēta Oksfordas Universitāte, otrajā vietā ierindojies Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, bet trešo vietu dala Prinstonas Universitāte un Kembridžas Universitāte.
Starp Baltijas valstu augstskolām reitingā labāko sniegumu uzrādījusi Tartu Universitāte, kura ieņēmusi 301.-350.vietu.