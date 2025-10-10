Ogrē uzstādīts šaha galds ar soliem - vieta atpūtai un domām
Iedzīvotāju grupa “Šahisti” projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros ar projektu “Šaha spēle” ir uzstādījusi betona šaha/dambretes galdu Mālkalnes prospektā, Ogrē.
Lai mudinātu iedzīvotājus vairāk pavadīt laiku ārpus telpām un veicinātu satikšanās iespējas neformālā gaisotnē, Ogrē uzstādīts jauns āra betona šaha galds ar divām spēļu virsmām (šahs un dambrete) un ērtajiem soliņiem ar atzveltnēm.
Šis galds novietots gājēju ietves malā, starp kokiem, vietā, kur vasarā lapotne piedāvās vēsīgu pavēni, savukārt ziemā, caur kailajiem kokiem, saule radīs gaišu un siltu atmosfēru.
Soli aprīkoti ar koka sēdvirsmām un atzveltnēm, kas ne tikai piešķir estētisku pievilcību, bet arī nodrošina komfortu. Koks, salīdzinot ar betonu vai metālu, ziemā saglabā patīkamāku temperatūru, padarot to ērtu sēdēšanai arī aukstajā sezonā.
Tiek norādīts, ka jaunais šaha galds kļūs par ideālu vietu, kur cilvēki var satikties, pavadīt laiku kopā un izrunāt idejas, pakāpeniski veidojot aktīvāku un saliedētāku pilsētas kopienu.