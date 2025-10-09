Trīs partijas iesniegušas Saeimā alternatīvu Stambulas konvencijai
Nacionālās apvienības (NA), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti iesnieguši Saeimā "Deklarācija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu", kas, viņuprāt, varētu darboties kā alternatīva Stambulas konvencijai.
Kā norāda deputāti, deklarācija apliecina valsts apņēmību mērķtiecīgi rīkoties, lai aizsargātu ikvienu no vardarbības, īpaši sievietes un bērnus, kā arī paredz atbilstošu risinājumu ieviešanu likumdošanas līmenī.
“Mēs nedrīkstam pieļaut, ka vardarbības novēršanas jautājums kļūst par ideoloģisku cīņu un vardarbības problēmas netiek risinātas pēc būtības. Mūsu mērķis ir panākt praktisku rīcību – palīdzību cietušajiem un stingru atbildību vainīgajiem. Latvijai jāizstrādā efektīvs tiesisks regulējums, kas aizsargā cilvēkus, saskaņā ar Satversmes garu un vērtībām,” norāda Saeimas deputāts Nauris Puntulis (NA).
Saeimā iesniegtā deklarācija paredz līdz 2026. gada 1. martam izstrādāt jaunu, visaptverošu likumu par vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējas vardarbības novēršanu un izskaušanu. Likums noteiks valsts pienākumu aktīvi risināt vardarbības problēmas, nodrošinās upuru aizsardzību un atbalstu – juridisku, psiholoģisku un sociālu palīdzību –, paredzēs stingru atbildību gan par vardarbības aktiem, gan valsts iestāžu bezdarbību, kā arī regulēs datu apkopošanu, institūciju sadarbību un sabiedrības izglītošanu vardarbības prevencijas jomā.
