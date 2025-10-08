FOTO: šarmantie apmeklētāji un jautra atmosfēra - aizvadīta kriminālās drāmas “Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde

“Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde
Trešdien, 8. oktobrī kinoteātrī “Forum Cinemas” notika “Kriminālās ekselences fonds” radošās komandas jaunā filmas, kriminālās drāmas “Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde, kas stāsta par 90-to gadu Rīgu. “Tumšzilais Evaņģēlijs” pie skatītājiem kinoteātros visā Latvijā nonāks sākot no 10. oktobra.
Filmas veidotāji brīdina - filma nebūs nekāds “KEF-2”. “Tumšzilais evaņģēlijs” stāsta par unikālu, pat ja tumšu periodu Latvijas vēsturē - 90-to gadu vidu, kad pēc PSRS sabrukuma vēl pavisam jaunā valsts taustījās un centās pielāgoties pilnīgi jauniem dzīves apstākļiem un noteikumiem. Latvija kļuva par sava veida Mežonīgajiem austrumiem, kur izdzīvoja stiprākais un nereti abās likuma pusēs darbojās vieni un tie paši cilvēki. Un tomēr pat tik tumšos laikos bija cilvēki, kas dzīvoja un darbojās pēc sirdsapziņas un centās rīkoties taisnīgi - viena no iedvesmām filmas stāstam. Jauns kriminālpolicijas izmeklētājs Romāns Skulte sāk strādāt policijas iecirknī Rīgā 90to gadu vidū. Skulte ir entuziasma pilns, bet ātri vien saprot, ka ar ideālismu tālu netiks, un, lai cīnītos gan ar kriminālo pasauli, viņam nāksies pārkāpt šādus tādus noteikumus un principus.
Filmas režisors Oskars Rupenheits plašākai publikai ir pazīstams ar savu iepriekšējo filmu, krimināl-komēdiju “Kriminālās ekselences fonds”, kura kļuva par vienu no 2018. gada skatītāko pašmāju filmu un saņēma divas “Lielais Kristaps” balvas. Režisors par savu jauno darbu “Tumšzilais evaņģēlijs” saka: “Lai arī filmas tēma ir visai drūma, es tomēr nevaru izvairīties no ironijas un humora, ko redzu dzīvē, un arī vizuāli es cenšos radīt ko acij pievilcīgu. Kādēļ tieši šis stāsts? Laikam jau tādēļ, ka vēlos apmierināt savu interesi par cilvēka prāta un dvēseles iekšējo darbību. Es pievēršos tēmām, kas man personīgi ir nozīmīgas. Cenšos ieskatīties sevī un atzīt korupciju un liekulību starp savu sirdi un prātu, starp to, kā sevi projicēju sabiedrībā, un visu to jucekli, kas no tā izriet – tas zināmā mērā atspoguļojas arī mūsu filmā.”
Pēc filmas Latvijas pirmizrādes filma uzsāks savu starptautisko ceļojumu, kurš sāksies Ziemeļeiropā lielākajā Starptautiskajā Tallinas kinofestivālā “Melnās naktis” (“Black Nights/PÖFF”), kurā filma piedalīsies Baltijas filmu konkursa programmā ar starptautisko pirmizrādi 19. novembrī. “Black Nights/PÖFF” ir viens no lielākajiem Ziemeļeiropas filmu festivāliem un līdz ar Kannu, Berlīnes, Venēcijas un citiem pasaules top filmu festivāliem ietilpst kino festivālu A kategorijā.