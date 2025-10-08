Pētījums: Šogad vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju iegādājušies apģērbu un aksesuārus ārvalstu interneta veikalos
Vairāk nekā puse jeb 51% Latvijas iedzīvotāju šogad iegādājušies apģērbu un aksesuārus ārvalstu interneta veikalos, informēja interneta tehnoloģiju un pētījumu uzņēmums SIA "Gemius Latvia", atsaucoties uz veikto pētījumu.
Savukārt 2022. gadā 47% Latvijas iedzīvotāju iegādājušies apģērbu un aksesuārus ārvalstu interneta veikalos.
Pētījuma dati liecina, ka interese ir pieaugusi arī par pirkumiem, kas ir saistīti ar transportu - 31% respondentu šogad iegādājušies aviobiļetes vai citas transporta biļetes ārvalstu vietnēs, kamēr 2022. gadā šādus pirkumus veica 26%, bet 2020. gadā, laikā pirms Covid pandēmijas, - 29%. Tikmēr rezervēšanas sistēmu pakalpojumu izmantošana šogad salīdzinājumā ar 2022. gadu pieaugusi no 33% līdz 41%, pārsniedzot pirms Covid rādītāju - 34% 2020. gadā.
Šī gada "Gemius" pētījuma dati atklāj, ka iepirkšanās ārvalstu e-komercijas vietnēs Baltijas patērētāju vidū kļūst arvien iecienītāka. Iedzīvotāji visbiežāk izmanto ārzemju vietnes, lai iegādātos apģērbu un aksesuārus, kā arī aviobiļetes, citu transportlīdzekļu biļetes un nodevas, un rezervēšanas sistēmu pakalpojumus. Lai gan interese par iepirkšanos ārzemēs visās trīs valstīs ir augsta, pēdējo trīs gadu laikā visstraujākais kāpums minētajās kategorijās vērojams tieši Latvijā un Igaunijā.
Igaunijā 45% iedzīvotāju iegādājušies apģērbu un aksesuārus ārvalstu interneta veikalos, bet 2022. gadā - 37%. Cilvēku īpatsvars, kas iegādājas transporta biļetes un nodevas, ir ievērojami pieaudzis - no 29% līdz 40%. Tikmēr rezervēšanas sistēmu pakalpojumu izmantošana šogad salīdzinājumā ar 2022. gadu pieaugusi no 29% līdz 38%.
Savukārt Lietuvā 31% iedzīvotāju iegādājušies apģērbu un aksesuārus ārvalstu e-komercijas vietnēs, bet 2022.gadā - 41%. Transporta biļetes un nodevas abos gados iegādājās 17% iedzīvotāju. Tikmēr rezervēšanas sistēmu pakalpojumu izmantošanas īpatsvars šajā periodā palielinājies par 1% līdz 19%.
"Gemius" pētījuma pamatā ir dati, kas iegūti ar iznirstošu interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem Latvijas, Igaunijas un Lietuvas populārākajos portālos. Pētījums Latvijā veikts, aptaujājot 2101 respondentu vecuma grupā no 18 līdz 74 gadiem, Lietuvā - 1473 respondentus, vecumā no 15 līdz 74 gadiem, bet Igaunijā pētījumā piedalījušies 1777 interneta lietotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.