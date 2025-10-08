Otrdien, 7. oktobrī, robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām Krāslavas novadā konstatēja gaisa balonu ar kontrabandas cigaretēm.
Šodien 18:04
Krāslavas novadā nolaidies aizdomīgs gaisa balons
Veicot dienesta pienākumus, robežsargu norīkojums sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām Aglonas pagastā konstatēja melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūrveida priekšmetu, kas piesiets pie meteoroloģiskā balona. Veicot iepakojuma apskati, konstatēts, ka tajā atrodas 30 000 cigarešu "NZ Gold" ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Valsts policijas amatpersonas uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas par tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu, ja tā izdarīta lielā apmērā.
Aizvadītās nedēļas nogalē, 3. oktobrī, robežsargi Augšdaugavas novadā arī konstatēja gaisa balonu ar kontrabandas cigaretēm - 28 760 cigarešu "Queen Super Slims" ar Baltkrievijas akcīzes markām.