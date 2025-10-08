Godināti Ķekavas novada labākie pedagogi
3. oktobrī Ķekavas vidusskolas sākumskolas kompleksā pasākumā “Labākais skolotājs Ķekavas novadā” par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar audzēkņiem tika godināts 21 pedagogs desmit nominācijās, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Par 2024./2025. mācību gada labākajiem pedagogiem atzīti tie skolotāji, kuri daudz darba ieguldījuši mācību procesa organizēšanā, veikuši ieguldījumu skolēnu individuālo spēju attīstībā, piedalījušies skolēnu gatavošanā olimpiādēm, konkursiem, skatēm un ņēmuši līdzdalību skolēnu sasniegumos, kā arī pedagoģiskās padomes darbā un izglītības iestādes ikgadējās darbības plānošanā.
Atklājot svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, apsveikuma vārdus pedagogiem teica Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, izsakot pateicību par nenovērtējamo ieguldījumu, ko pedagogi ik dienas nesavtīgi sniedz bērniem. Ceremonijā piedalījās arī Aigars Vītols, domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos.
Nominācijā “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Avotiņš”” apbalvojumu saņēma Sintija Zagorska.
Nominācijā “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Bitīte”” apbalvojumu saņēma Rebeka Bernāne.
Nominācijā “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Ieviņa”” apbalvojumu saņēma Lana Bērziņa.
Nominācijā “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Zvaigznīte”” apbalvojumu saņēma Edīte Strazde.
Nominācijā “Labākais pedagogs pirmsskolas izglītības programmā PII “Vāverīte”” apbalvojumu saņēma Elīna Pakalnīte.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 1. – 4. klašu grupā Ķekavas vidusskolā” apbalvojumu saņēma Gita Orste.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 5. – 9. klašu grupā Ķekavas vidusskolā” apbalvojumu saņēma Ilze Ramiņa.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 10. – 12. klašu grupā Ķekavas vidusskolā” apbalvojumu saņēma Raina Sula.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā līdz 4. klasei (ieskaitot) Baložu vidusskolā” apbalvojumu saņēma Agnija Apine.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 5. – 12. klašu grupā Baložu vidusskolā” apbalvojumu saņēma Marita Deksne.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā līdz 1. – 6. klašu grupā Baldones vidusskolā” apbalvojumu saņēma Iluta Aizupiete.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmas 7. – 12. klašu grupā Baldones vidusskolā” apbalvojumu saņēma Ramona Markova.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā Daugmales pamatskolā” apbalvojumu saņēma Inga Zariņa.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā Pļavniekkalna sākumskolā” apbalvojumu saņēma Marina Kultiševa.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā Baldones sākumskolā” apbalvojumu saņēma Ilona Kalniņa.
Nominācijā “Labākais pedagogs vispārējās izglītības programmā privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97”” apbalvojumu saņēma Mārica Zaķe.
Nominācijā “Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas Mūzikas skolā” apbalvojumu saņēma Samanta Čipinska.
Nominācijā “Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas Mākslas skolā” apbalvojumu saņēma Ilona Korņilko.
Nominācijā “Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas novada sporta skolā” apbalvojumu saņēma Reno Jēkabsons.
Nominācijā “Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā J.Dūmiņa Baldones Mūzikas skolā” apbalvojumu saņēma Dace Bleikša.
Nominācijā “Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā Baldones Mākslas skolā” apbalvojumu saņēma Katrīna Sēle.