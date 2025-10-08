Pret Krievijas pilsoni sākts kriminālprocess par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu un svešas mantas tīšu bojāšanu.
Pārgriežot režģa sietu, Latvijas robežu centies šķērsot kāds Krievijas pilsonis
Ludzas novadā aizturēts kāds Krievijas pilsonis, kurš nelikumīgi centās iekļūt Latvijā, pārgriežot valstu robežu atdalošo žogu, norāda Valsts robežsardze.
Pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi Pasienes pagastā konstatēja kādu Krievijas pilsoni, kurš bija nelikumīgi šķērsojis valsts robežu no Krievijas puses. Pārbaudot notikuma vietu, konstatēts, ka netālu ir izgriezts žoga sieta gabals viena metra platumā. Pret personu sākts kriminālprocess par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu un svešas mantas tīšu bojāšanu.