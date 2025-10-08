Pārgriežot režģa sietu, Latvijas robežu centies šķērsot kāds Krievijas pilsonis
foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
Pret Krievijas pilsoni sākts kriminālprocess par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu un svešas mantas tīšu bojāšanu.
Sabiedrība

Pārgriežot režģa sietu, Latvijas robežu centies šķērsot kāds Krievijas pilsonis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Ludzas novadā aizturēts kāds Krievijas pilsonis, kurš nelikumīgi centās iekļūt Latvijā, pārgriežot valstu robežu atdalošo žogu, norāda Valsts robežsardze.

Pārgriežot režģa sietu, Latvijas robežu centies šķ...

Pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi Pasienes pagastā konstatēja kādu Krievijas pilsoni, kurš bija nelikumīgi šķērsojis valsts robežu no Krievijas puses. Pārbaudot notikuma vietu, konstatēts, ka netālu ir izgriezts žoga sieta gabals viena metra platumā. Pret personu sākts kriminālprocess par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu un svešas mantas tīšu bojāšanu.

Tēmas

KrievijaLatvijaValsts robežsardze

Citi šobrīd lasa