Ja atpazīsti - ziņo! Valsts policija skaidro attēlā redzamās personas identitāti
foto: Valsts policija
Likumsargi skaidro attēlā redzamās personas identitāti.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas skaidro attēlā redzamās personas identitāti.

Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu vīrieša personības noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot darba dienās no pulksten 08.00 līdz pulksten 16.30 pa tālruņa numuru 63004250 vai 112 jebkurā laikā. Tāpat likumsargi aicina atsaukties attēlos redzamo personu.

foto: Valsts policija
