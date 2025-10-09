No šodienas Latvijas iedzīvotāju naudas pārskaitījumi tiks veikti pēc jauniem noteikumiem
No šodienas, 9. oktobra, stājas spēkā jauni maksājumu noteikumi, kas izstrādāti atbilstoši Eiropas Savienības (ES) Regulas prasībām. Veicot pārskaitījumu, banka pārbaudīs, vai saņēmēja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums atbilst norādītajam konta numuram (IBAN).
Kā skaidro "Luminor" bankas eksperti, līdz šim lielākā daļa klientu, veicot pārskaitījumus, galvenokārt pārbaudīja tikai konta numuru, mazāk uzmanības pievēršot saņēmēja vārdam vai uzņēmuma nosaukumam.
Taču turpmāk, veicot maksājumu, banka veiks saņēmēja pārbaudi, automātiski salīdzinot viņa vārdu vai uzņēmuma nosaukumu ar norādīto IBAN jau pirms maksājuma apstiprināšanas.
Lai to nodrošinātu, dati tiks nosūtīti saņēmēja bankai, bet klients internetbankā vai mobilajā lietotnē saņems informatīvu paziņojumu.
Iespējamie scenāriji:
- Pilnīga atbilstība — lietotājs saņem apstiprinājumu.
- Daļēja atbilstība — sistēma brīdina par iespējamu neatbilstību (piemēram, līdzīgs nosaukums).
- Būtiska neatbilstība — lietotājam tiek norādīts, ka ievadītie dati neatbilst IBAN.
- Tehniskas problēmas — ja pārbaudi nav iespējams veikt, lietotājs saņem attiecīgu paziņojumu.
Tomēr krāpniecības risks pilnībā nepazūd, tāpēc klientiem ieteicams rūpīgi pievērst uzmanību jebkādām neatbilstībām un būt īpaši piesardzīgiem, veicot naudas pārskaitījumus.
Jāņem vērā, ka neatbilstība saņēmēja informācijā ne vienmēr nozīmē kļūdu. Tā bieži rodas sīku detaļu dēļ — klienti ievada uzņēmuma neoficiālu nosaukumu, pieļauj drukas vai pareizrakstības kļūdas, lieto saīsinājumus vai ļauj vārdu automātiski labot ierīces korektoram. Neatbilstības var rasties arī gadījumos, kad saņēmējs mainījis uzvārdu.
Ja neatbilstība ir nenozīmīga, sistēma automātiski piedāvās tuvāko iespējamo variantu, taču lietotājam joprojām ieteicams pārbaudīt ievadītos datus vēlreiz.