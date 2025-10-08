Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta reidus nelegālo migrantu izskaušanai Rīgā
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) uzsācis reidus, lai izskaustu nelegālos migrantus galvaspilsētā. TV3 raidījums "900 sekundes" trešdien, 8. oktobrī, veica aptauju, kurā noskaidrots, ka sabiedrība lielākoties atbalsta šādu reidu nepieciešamību.
Aptaujātie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 65 gadiem lielākoties atbalsta šos reidus. 46% respondentu uzskata, ka reidi ir nepieciešami, no kuriem 21% atbildēja ar "jā" un 25% norādīja, ka drīzāk jā.
Savukārt 18% aptaujāto uzskata, ka šie reidi nav nepieciešami, bet 10% izvēlējās atbildi "drīzāk nē", bet 8% atbildēja ar "noteikti nē".
Vairāk nekā desmitā daļa (12%) iedzīvotāju uzskata, ka šādi pasākumi būtu jāveic tikai valstiskā līmenī, savukārt 14% iedzīvotāju atzina, ka nav pietiekami informēti par šo jautājumu. 10% no aptaujātajiem nav pauduši konkrētu viedokli.
Kā iepriekš informēja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, šie reidi nebūšot vienas dienas akcija, bet gan regulārs un sistemātisks darbs. Viņš aicināja rīdziniekus, kuriem ir informācija vai aizdomas par nelegālo migrantu pulcēšanas vietām, ziņot par tām Rīgas Pašvaldības policijai.
Ratnieks klāstīja, ka NA turpināšot darbu pie legālās migrācijas ierobežošanas. Viņa ieskatā, ir jāpanāk situācija, ka visi migranti, kas iebrauc Latvijā, pēc tam arī izbrauc. Ja atbraucot strādnieks, tad pēc darba veikšanas tam jābrauc prom, bet, ja atbrauc students, kurš pēc kāda laika pārtrauc mācības, viņam ir jābrauc prom, sprieda politiķis.