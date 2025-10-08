Lielupē ielaisti 35 tūkstoši zandartu mazuļi
Jelgavas novada pašvaldība Valsts Zivju fonda atbalsta projekta ietvaros 6. oktobrī Lielupē ielaida 35 tūkstošus zandartu mazuļu.
Zivju mazuļi nāk no zivju audzētavas ”Ērika Rāvas zemnieku saimniecība”, un tie tika ielaisti Lielupē pie Staļģenes tilta, Jaunsvirlaukas pagastā. Zivju ielaišana notika sadarbībā ar Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales pārvaldes, pašvaldības darbinieku un Valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes uzraudzībā.
Projekts izmaksāja 11 011 eiro, tai skaitā Valsts Zivju fonda piešķirtais finansējums bija 10 000 eiro, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 1011 eiro.
Ar Zivju fonda atbalstu Jelgavas novada pašvaldība veiksmīgi realizēja projektus arī iepriekšējos gados, proti, 2019. un 2020.gadā pašvaldība iegādājās un Lielupē ielaida 51 000 zandartu mazuļu, 2021.gadā – 35 000 līdaku mazuļus, bet 2024.gadā – 30 000 līdaku mazuļus.