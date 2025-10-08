Oktobra vidū brīžiem līs un kļūs vēsāks.
Tuvākajās dienās Latvijā bieži līs, nākamnedēļ kļūs vēsāks
Tuvākajās desmit dienās Latvijā palaikam līs, nākamā nedēļa būs vēsa, liecina jaunākās laika prognozes.
Ceturtdien un piektdien brīžiem gaidāms lietus, daudzviet valstī uzspīdēs saule un maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+15 grādi.
Sestdien un svētdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs svētdien. Pūtīs brāzmains ziemeļrietumu vējš - piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktīs būs +2..+9 grādi, piekrastē līdz +12 grādiem; sestdien gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem, svētdiena varētu būt pāris grādus vēsāka.
Sagaidāms, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs +5..+10 grādus, naktīs tā vietām noslīdēs zem nulles. Bieži gaidāmi nokrišņi - pārsvarā lietus, dažkārt iespējams arī slapjš sniegs un krusa.