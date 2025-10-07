Par nepilngadīgas meitenes izvarošanu piespriež astoņu gadu cietumsodu
Zemgales rajona tiesa kādam vīrietim par draudzenes nepilngadīgās meitas izvarošanu piespriedusi astoņu gadu cietumsoda, aģentūru LETA informēja prokuratūrā. Tāpat vīrietim piemērota probācijas uzraudzību uz četriem gadiem.
Kā noskaidrots izmeklēšanā, 2019.gada rudenī nepilngadīgā meitene ieradās pie apsūdzētā - mātes drauga un viņas uzticības personas - viņa dzīvesvietā Jelgavā. Vīrietis, apzinoties, ka meitene ir nepilngadīga, iedeva viņai glāzi ar alkoholisko kokteili, kuru iedzerot, cietusī apreiba un kļuva bezspēcīga.
Izmantojot cietušās uzticību un apstākli, ka cietusī ir alkohola reibuma stāvoklī, vīrietis, pielietojot fizisku spēku, pret cietušās gribu veica vardarbīgu dzimumaktu.
Rietumzemgales prokuratūras prokurora ieskatā tiesas piespriestais sods ir taisnīgs un samērīgs, un viņš neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.
Pārējās procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no tā pieejamības dienas.