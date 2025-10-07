Demonstrējot, kā top maltītes Bērnu slimnīcā, tiek atklāta veselīga uztura kustības “Ēstprieks” kampaņa
Sabalansēts un veselīgs uzturs ir būtisks ikvienam, bet jo īpaši – bērniem ārstēšanās laikā. Bērnu slimnīcas nodaļās katru gadu nonāk ap 15 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas ar dažādām veselības problēmām, bet viņiem vienlaikus var būt arī pārtikas nepanesība vai alerģija, tādēļ īpaša uzmanība tiek veltīta pilnvērtīgām un individuāli pielāgotām maltītēm, kas palīdz sekmēt atveseļošanos. Lai aktualizētu ēdiena un veselīga uztura nozīmi ārstēšanās laikā, Bērnu slimnīcas fonds, Bērnu slimnīca un “Maxima Latvija” atklāj veselīga uztura kustības “Ēstprieks” visaptverošu ziedošanas un izglītošanas kampaņu, kas norisināsies līdz 3. novembrim.
Bērnu slimnīcā gada laikā kopējais pasniegto maltīšu skaits pārsniedz 300 000, tās tiek pielāgotas 7 dažādām dietām, piemēram, bērniem ar cukura diabētu, celiakiju un citām vajadzībām, ko nosaka veselības stāvoklis. Ikdienā par ēdināšanu Bērnu slimnīcā rūpējas aptuveni 30 cilvēku liela komanda, katru dienu nodrošinot pilnvērtīgas brokastis, pusdienas, launagu un vakariņas. Papildus Veselības ministrijas finansējumam pacientu ēdināšanai ar kustības “Ēstprieks” atbalstu ir iespējams panākt, ka visas pasniegtās maltītes ir daudzveidīgas un garšīgas, kā arī skaisti noformētas. Ēdienkarte tiek sastādīta 14 dienām – katru dienu šajā ciklā bērniem tiek pasniegts kas cits. Piecu gadu laikā apmierinātība ar ēdināšanu Bērnu slimnīcā ir pieaugusi trīs reizes, sasniedzot 75%. Šogad pacienti kā savas iecienītākās maltītes ir norādījuši gulašzupu, lazanju, pilngraudu pankūkas ar zemeņu ievārījumu, tomātu un gurķu salātus ar krējumu.
“Bērnu slimnīcā ik uz soļa rūpējamies, lai uzlabotu mūsu pacientu pieredzi. Gan viss, ko darām, lai mazinātu bērnu satraukumu, sāpes un bailes, gan sakārtota vide, gan daudzveidīgs un garšīgs ēdiens, gan pārsteigumi, kurus sarūpē mūsu pedagogi, palīdz bērniem veseļoties. Kopā ar kustības “Ēstprieks” atbalstītājiem esam daudz paveikuši, lai katru ēdienreizi bērni un viņu vecāki palātas gaidītu ar prieku. Jūtam gandarījumu, ja vecāki mums prasa receptes un kaut ko izmaina savas ģimenes ēdienkartē pēc tam, kad kādu laiku ir pavadījuši slimnīcā. Mēs gribētu, lai katrā ģimenē ir veselīgi ēšanas paradumi, tāpēc rādām piemēru, kā arī veicinām, lai mūsu uztura speciālisti nenogurstoši skaidro, kā ikdienā gādāt par bērnam piemērotu uzturu,“ atzīst Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.
“Jau piecus gadus kustība “Ēstprieks” ir lielisks piemērs tam, kā kopīgi varam mainīt bērnu ikdienu slimnīcā – padarot maltītes ne tikai veselīgas, bet arī patiesi gardas un gaidītas. Mēs esam ļoti pateicīgi “Maxima Latvija” par šīs kustības radīšanu un ilgtspējīgu turpināšanu. Tāpat esam pateicīgi arī visiem uzticamajiem Latvijas ražotājiem, kuri gadu no gada ziedo savus produktus bērnu maltītēm. Pateicoties šim atbalstam, Bērnu slimnīcas pacienti katru dienu var saņemt daudzveidīgu un sabalansētu uzturu,” uzsver Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.
““Maxima Latvija” centrā ir rūpes Latvijas ģimenēm, tai skaitā par gardu un sabalansētu maltīšu nodrošināšanu, tāpēc ar lielu entuziasmu kļuvām par kustības “Ēstprieks” iedvesmotājiem, kas palīdz šīs rūpes īstenot. Šī iniciatīva kopā ar Bērnu slimnīcu, Bērnu slimnīcas fondu un atbildīgiem partneriem ne tikai rūpējas par pacientu ēdienreizēm, bet arī veicina sabiedrības izpratni par sabalansētu uzturu – jo īpaši bērniem un jauniešiem. Esam gandarīti jau piecus gadus iedvesmot šo iniciatīvu, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu bērnu ēdienkarti slimnīcā, kas palīdz atveseļošanās procesā un vienlaikus iedrošinot ģimenes veidot veselīgus ēšanas paradumus arī mājās. Ticam, ka ikviens bērns slimnīcā turpinās gaidīt savas maltītes ar prieku,” stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
“Ēstprieks”: kopīga misija sabiedrības veselības labā
Kustība "Ēstprieks" tika radīta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Bērnu slimnīcu un "Maxima Latvija" ar mērķi – papildus Veselības ministrijas nodrošinātajai ēdināšanai, piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem garšīgu, daudzveidīgu un veselīgu uzturu. Kampaņa vienlaikus veicinās sabiedrības zināšanas par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzsvaru liekot uz vietēji audzētu un ražotu produktu izmantošanu.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” kopā ar atbildīgiem uzņēmumiem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas Kombināts” – ne tikai rūpējas par pacientu gardām un veselīgām maltītēm, bet arī palīdz izglītot Latvijas ģimenes par pilnvērtīga uztura nozīmi atveseļošanās procesos. Kustība aicina sabiedrību iesaistīties un atbalstīt šo iniciatīvu, jo veselīgi ēšanas paradumi, kas veidojas jau bērnībā, ir ieguldījums nākotnes veselībā.
Lai turpinātu rūpes par bērnu maltītēm kopā ar “Ēstprieks”, kas sekmē atlabšanas procesu un kļūst par dienas gaidītāko daļu, arī katrs no mums var iesaistīties vairākos veidos, kas ziedojuma formā nonāks pie Bērnu slimnīcas pacientiem - iegādājoties īpašas uzdevumu grāmatiņas “Maxima” veikalos un “Barbora” internetveikalā, novirzot savu PALDIES kartes uzkrājumu, ziedojot savu depozītu "Maxima" veikalu taromātos u. c. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.com