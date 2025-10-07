Noslēgta cūku iznīcināšana līdz šim lielākajā Āfrikas cūku mēra perēklī Latvijā
Pabeigta cūku likvidēšana Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā SIA "Baltic Pork" novietnē Ogres novada Lauberes pagastā, kur kopā bija 23 172 cūkas.
ĀCM SIA “Baltic pork” cūku novietnē tika konstatēts šī gada 31. augustā un tā ir līdz šim lielākā slimības skartā cūku novietne Latvijā.
Nedaudz vairāk kā mēneša laikā novietnē tika nogalinātas 22 366 cūkas, bet 806 cūkas slimības dēļ nobeidzās. Tādējādi kopumā iznīcināti 23 172 dzīvnieku līķi. Lielākā daļa no tiem nogādāti uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzņēmumu SIA “Grow Energy” pārstrādei biogāzē, bet aptuveni 350 tonnas likvidēto dzīvnieku apraktas SIA “Baltic pork” piederošajā teritorijā, par kuru iepriekš tika saņemts saskaņojums no Valsts vides dienesta.
Pēc visu cūku likvidēšanas un iznīcināšanas, ĀCM skartajā novietnē uzsākti telpu, aizgaldu un korpusu tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas darbi. Tiek pilnībā iztīrīts, mazgāts un dezinficēts viss aprīkojums, iekārtas un inventārs, kas bijis saistīts ar cūku turēšanu un kopšanu. Tāpat tiek veikta rūpīga novietnes teritorijas - pagalmu un iebraucamo ceļu tīrīšana un sanācija.
Pēc noslēdzošās dezinfekcijas pabeigšanas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori veiks dezinfekcijas efektivitātes kontroli, lai pārliecinātos par novietnes tīrību un iepriekš veikto pasākumu atbilstību prasībām.
Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu novietnē drīkst atsākt turēt cūkas ne agrāk kā 15 dienas pēc novietnes noslēguma dezinfekcijas pabeigšanas. Pirms tam uzņēmumam ir jāsaņem PVD atļauja un viss cūku repopulācijas process ir jāveic ciešā sadarbībā ar PVD.