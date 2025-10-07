Cieceres ezerā tiks uzstādītas viedās bojas reāllaika ūdens kvalitātes novērojumiem
Saldus novada pašvaldība ievieš inovatīvu projektu, uzstādot viedās bojas Cieceres ezerā, kas nodrošinās reāllaika ūdens kvalitātes monitoringu un palīdzēs savlaicīgi identificēt piesārņojuma riskus, veicinot ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanu. Šis tehnoloģiskais risinājums stiprinās vides aizsardzību un sabiedrības informētību par ezera ekoloģisko stāvokli.
Saldus novada pašvaldība iesaistījusies pārrobežu sadarbības projektā “LAKES GO DIGITAL – Viedo boju pielietošana pilsētvides ezeru reāllaika ūdens kvalitātes stāvokļa novērojumos”, kura mērķis ir ieviest inovatīvus risinājumus pilsētvides ezeru ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
Projekta ietvaros Cieceres ezerā tiks uzstādītas autonomas viedās bojas, kas nodrošinās iespēju reāllaikā iegūt datus par ūdens kvalitātes izmaiņām. Tas ļaus savlaicīgi identificēt iespējamos piesārņojuma riskus un sniegs sabiedrībai piekļuvi aktuālai informācijai par ezera ekoloģisko stāvokli.
“Viedo boju uzstādīšana ir būtisks solis uz modernu, tehnoloģijās balstītu pieeju ūdens resursu pārvaldībā. Projekts ļaus ne tikai stiprināt pašvaldības kapacitāti vides aizsardzības jomā, bet arī sekmēs sabiedrības informētību par Cieceres ezera stāvokli,” norāda Saldus novada pašvaldības pārstāvji.