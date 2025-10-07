Uzvarētāji un līksmība "Gamma" balvas ceremonijā
Jauno mūzikas balvu "Gamma" kā gada solo mākslinieks saņēmis Dons, par gada solo mākslinieci atzīta Aija Andrejeva.
Sākusies biļešu tirdzniecība uz mūzikas nozares gada notikumu - “GAMMA” apbalvošanas ceremoniju un zvaigžņu koncertu
Mūzikas nozares balva “GAMMA” arī 2026. gadā vienkopus pulcēs Latvijas spilgtākos māksliniekus, autorus, producentus un mūzikas nozares profesionāļus svinīgā ceremonijā un zvaigžņu koncertā. “GAMMA” ceremonija norisināsies nākamā gada 5. martā “Xiaomi Arēnā” Rīgā, un jau šodien ikviens interesents var iegādāties biļetes, lai klātienē kļūtu par daļu no šī notikuma.
Bietes uz “GAMMA” (Gada Augstākais Mūsdienu Mūzikas Apbalvojums) ceremoniju un zvaigžņu koncertu pieejamas vietnē www.gammabalva.lv, kā arī “Biļešu Paradīze”.
Pirmā “GAMMA” ceremonija norisinājās šī gada martā. “GAMMA” tradīcija turpinās, sniedzot iespēju skatītājiem ne tikai baudīt koncertu un apbalvošanas svinīgumu, bet arī būt lieciniekiem vēsturiskajiem brīžiem, kad tiek pasniegtas balvas izcilākajiem mūziķiem, autoriem un mūzikas nozares profesionāļiem.
Krāšņā ceremonijā sadalītas pirmās GAMMA godalgas
Noslēgusies pirmā jaunā mūzikas nozares balvas GAMMA apbalvošanas ceremonija un krāšņais zvaigžņu koncerts, kurā noskaidroti aizvadītā gada GAMMA laureāti.
Par GAMMA
GAMMA (Gada Augstākais Mūsdienu Mūzikas Apbalvojums) ir jauns koncepts Latvijas mūzikas balvu vidē, tā izceļ ne vien jau labi pazīstamus māksliniekus, kuri ierasti atrodas starmešu gaismā un kameru uzmanības centrā, bet arī aizkulišu profesionāļus, bez kuriem panākumi mūzikā nav iedomājami.
GAMMA kategoriju veidošanā un nominantu vērtēšanā liela loma ir datiem - kolektīvā pārvaldījuma organizācijās reģistrēto darbu skaitam visos žanros vērtēšanas perioda laikā, atskaņojumiem radio stacijās un klausījumiem digitālās straumēšanas platformās, atsevišķās kategorijās arī mākslinieku koncertdarbībai un publiskajām aktivitātēm. Daļa kategoriju veido tikai pragmatisms - dati, daļā kategoriju datiem ir tikai konsultatīva nozīme, bet lēmumu par nominācijām un laureātu pieņems žūrija.
GAMMA tiek veidota pēc biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības” (LaIPA) iniciatīvas, uzdevumu realizēt jaunas nacionāla līmeņa nozares balvas izveidi LaIPA padomei 2024. gada maijā uzticēja biedru kopsapulce.