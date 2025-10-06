Vairāki asfalta atjaunošanas projekti Rīgā pārcelti uz nākamo gadu
Vairāki šogad iecerētie asfalta atjaunošanas projekti galvaspilsētā pārcelti uz nākamo gadu, pirmdien Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē informēja pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
Departamenta vadītājs sēdē ziņoja par 2025. gada periodiskās asfalta seguma atjaunošanas projektu realizāciju. Viņš atzina, ka projektu pārcelšana saistīta ar dažādiem iemesliem - gan ar iepirkumu prasībām, gan saskaņošanu ar citiem darbiem. Piemēram, iepirkumam par darbu veikšanu noslēdzoties rudens sezonā, projektu mēdz pārcelt uz nākamo gadu, jo pašvaldība nevēlas "sarakt pilsētu", bet darbu veikt pēc aukstās sezonas noslēguma.
Saskaņā ar Ārtelpas un mobilitātes departamenta apkopoto informāciju uz nākamo gadu pārcelts projekts "Kārļa Ulmaņa gatves seguma atjaunošana posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmoku ielai". Šo darbu izmaksas pārsniedz vienu miljonu eiro.
Nākamgad plānots veikt arī Kārļa Vatsona, Klaipēdas, Poruka, Glika un Stokholmas ielas posmu seguma atjaunošanu, Siguldas prospekta seguma atjaunošanu un Gaujas ielas posma no Gustava Zemgala gatves līdz Rusova ielai seguma atjaunošanu. Uz 2026. gadu pārcelti arī projekti "Jaunsaules ielas, Morica ielas un Usmas ielas seguma atjaunošana" un "Ventspils ielas seguma atjaunošana no Kalnciema ielas līdz Krūzes ielai".
Tāpat šogad netiks īstenota Zolitūdes ielas posma no Priedaines ielas līdz Akāciju ielai seguma atjaunošana.
Ņemot vērā Gustava Zemgala gatves pārvada projektu, uz 2026. gadu pārcelts arī projekts "Seguma atjaunošana Gustava Zemgala gatvē, zem Gustava Zemgala pārvada, gar Jauno Teiku".
Tika izsludināts arī iepirkums par Jaunciema 8.šķērslīnijas seguma atjaunošanu, taču iepirkuma uzvarētājs - SIA "Binders" - atteicies no līguma slēgšanas, un šis iepirkums jāpārtrauc.