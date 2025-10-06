Avārijas dēļ pie Jelgavas bloķēta satiksme uz šosejas pārvada pār dzelzceļu.
112
Šodien 21:19
Avārijas dēļ pie Jelgavas pilnībā bloķēta satiksme uz šosejas pārvada pār dzelzceļu
Pirmdienas vakarā pie Jelgavas ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķēta satiksme uz Jelgavas šosejas pārvada pār dzelzceļu, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi", atsaucoties uz Valsts policiju.
Notikuma vietā satiksme ir bloķēta pilnībā, bet apbraukšana iespējama caur Jelgavu.
🚔⚠️Ceļu satiksmes negadījums uz Jelgavas šosejas tilta pār dzelzceļu pie Jelgavas (A8, 41. km), informē @Valsts_policija. Satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana caur Jelgavu. ❗️Brauciet uzmanīgi. pic.twitter.com/94oKdONbAR— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 6, 2025