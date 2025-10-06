Avārijas dēļ pie Jelgavas pilnībā bloķēta satiksme uz šosejas pārvada pār dzelzceļu
foto: ekrānuzņēmums no sadursme.lv video
Avārijas dēļ pie Jelgavas bloķēta satiksme uz šosejas pārvada pār dzelzceļu.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirmdienas vakarā pie Jelgavas ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķēta satiksme uz Jelgavas šosejas pārvada pār dzelzceļu, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi", atsaucoties uz Valsts policiju.

Notikuma vietā satiksme ir bloķēta pilnībā, bet apbraukšana iespējama caur Jelgavu.

