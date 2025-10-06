Rēzeknē atsākti pirms 15 gadiem pazudušās Kristīnes Volkovas meklējumi
Pēc piecpadsmit gadiem kopš deviņgadīgās Kristīnes Volkovas pazušanas Rēzeknē organizācija Bezvests.lv atkal uzsāk viņas meklēšanu un aicina brīvprātīgos pievienoties.
Kristīne pazuda 2009. gadā traģiskos apstākļos. Policijas un aculiecinieku versija toreiz bija, ka meitene noslīka, taču viņas ķermenis nekad netika atrasts.
Tagad, pēc meitenes mātes lūguma, lietā iesaistījusies bezvēsts pazudušo meklēšanas organizācija Bezvests.lv, kas, analizējot materiālus un izpētot upes īpatnības, nolēmusi rīkot jaunu meklēšanas ekspedīciju.
“Šis gadījums ir sarežģīts, taču mēs uzskatām, ka tam joprojām ir potenciāls rezultātam,” norāda organizācijas pārstāvji. Meklēšanā tiks iesaistīti ūdenslīdēji, ekipāža ar droniem, kā arī brīvprātīgie, kuri palīdzēs pārmeklēt krasta un upes līniju.
Bezvests.lv aicina Rēzeknes iedzīvotājus un ikvienu, kurš gatavs palīdzēt, pieteikties talkai, jo meklējamā teritorija ir plaša un darbs – laikietilpīgs. Atbalsts nepieciešams gan ūdenī, gan uz sauszemes.
Aicina pievienoties “Telegram” grupai un nedarboties patstāvīgi
Lai nodrošinātu koordinētu darbu, izveidota īpaša “Telegram” grupa, kurā tiks publicēta aktuālā informācija par meklēšanas gaitu un nepieciešamo palīdzību.
Organizācija arī uzsver, ka visas darbības tiek veiktas tikai likuma ietvaros un ciešā sadarbībā ar Bezvests.lv. “Lūdzam neorganizēt patstāvīgas meklēšanas — tas ir svarīgi gan cilvēku drošībai, gan precīzai izmeklēto posmu fiksācijai,” teikts paziņojumā.
Bezvests.lv aicina uz atbalstu un ziedojumiem
Organizācija Bezvests.lv jau 15 gadus darbojas uz brīvprātības pamata — neviens no komandas locekļiem par savu darbu algu nesaņem.
Šajā laikā veikti vairāk nekā 2000 meklēšanas operāciju visā Latvijā.
Tāpēc ikviens, kurš vēlas palīdzēt Kristīnes meklējumos, var pievienoties kā brīvprātīgais vai sniegt finansiālu atbalstu, lai segtu sagatavošanās un tehnisko izmaksu daļu.