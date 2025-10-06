FOTO: Dailes teātris ar "Rotkho" aizvadījis viesizrādes Londonā

Izrāde “Rotkho”
Dailes teātris ar jau starptautiskus panākumus piedzīvojušo izrādi “Rotkho” tikko aizvadīja viesizrādes prestižajā Barbican centrā Londonā.
Barbican centrs ir plašākā mākslas pasākumu norises vieta Apvienotajā Karalistē. Dailes teātra viesizrādes Londonā notika no 2. līdz 5. oktobrim. Londonas publika izrādi uzņēma ar stāvovācijām, bet teātra kritiķi un mediji jau publicējuši pirmās atsauksmes un recenzijas:
"Bez šaubām, šis ir viens no iespaidīgākajiem teātra notikumiem, ko redzēsim šogad", raksta “Broadway World”
"... teātra, tiešraides, videomākslas, priekšnesuma horeogrāfijas un neskaitāmu perspektīvas slāņu sajaukums – jūs nekad neesat redzējuši neko tādu kā ROTKHO”, raksta “The Reviews Hub”.
“The Stage”: "... iestudējuma vide ir arī valdzinoši plaša un nekaunīgi smieklīga – un pietiekami nobriedusi, lai atstātu vietu patiesam smeldzīgumam..."
Līdz šim izrāde vairākkārt pabijusi ar viesizrādēm Atēnās “Onassis Stegi” centrā, pagājušajā gadā teātris viesojās Itālijā, Milānas Pikolo teātrī (Piccolo Teatro), kas tiek uzskatīts par vienu no būtiskākajiem Eiropas teātra namiem – tas formē ne vien Itālijas dramatiskā un laikmetīgā teātra, bet arī pasaules skatuves mākslas tendences. Tāpat pagājušajā gadā pilnībā tika izpārdotas “Rotkho” viesizrādes Parīzes slavenajā Odeona teātrī (Théâtre de l'Odéon). Parīzē iestudējums tika novērtēts gan, iekļūstot izdevuma “Le Monde” lapās, kur “Rotkho” uzteikts kā īpašs teātra notikums, gan žurnāla “Théâtres Magazine” 10 gadu jubilejas numurā izrāde tika atzīta par vienu no pēdējās desmitgades 50 labākajām izrādēm. Savukārt Lukašs Tvarkovskis teātra profesionāļu vidē tiek uzskatīts par šī brīža aktuālāko un zināmāko jaunās paaudzes režisoru Eiropā.
Šovasar režisors Lukašs Tvarkovskis un Dailes teātra komanda ar “Rotkho” bija redzami “Holland Festival”, kas ir lielākais starptautiskais skatuves mākslas festivāls Nīderlandē un viens no vecākajiem festivāliem Eiropā. Tas notiek katru gadu jūnijā Amsterdamā un tās apkārtnē, pulcējot lielu skaitu skatītāju un nozares profesionāļu no visas Eiropas un citām pasaules valstīm.
Izrāde “Rotkho” tapusi sadarbībā ar Polijas JK Opoles teātri (JK Opole Theater; Jan Kochanowski Theatre), Adama Mickeviča institūtu (Instytut Adama Mickiewicza) un ar Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas līdzfinansējumu. Izrādes inovāciju partneris – “Latvijas Mobilais Telefons”.
Savukārt režisora un Dailes teātra jaunākais kopdarbs, izrāde “Orākuls”, pirmizrādi piedzīvoja augusta beigās Vācijā, Rūras triennālē – vienā no pasaulē ievērojamākajiem teātra festivāliem. Pēc triennāles un pirmizrādes Rīgā interesi par iespējamām viesizrādēm izteikuši vairāki producenti, tostarp no Ņujorkas un Singapūras.
Dailes teātrī izrāde tapusi sadarbībā ar vairākiem ārvalstu partneriem – Rūras triennāli, “New Error”, Ženēvas Komēdijas teātri (Comédie de Genève), Milānas Pikolo teātri (Piccolo Teatro di Milano), Antverpenes “De Singel” teātri – un ar Adama Mickeviča Institūta atbalstu. Dramaturģija tapusi “Complicité Mudlarks” starptautiskās rezidences laikā, pateicoties “Complicité Theatre” un Polijas institūta Londonā atbalstam. Arī šīs izrādes inovāciju partneris ir Latvijas Mobilais Telefons.