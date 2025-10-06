Sumina Liepājas Gada skolotājus
Piektdien, 3. oktobrī svinīgā Skolotāju dienai veltītā Liepājas Latviešu biedrības namā par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar skolēniem aizvadītajā mācību gadā tiks godināti 97 pedagogi – gan titula “Gada skolotājs 2025” ieguvēji, gan skolotāji, kuri saņems Liepājas valstspilsētas apbalvojumu izglītībā, kā arī sveikti izglītības iestāžu jaunie pedagogi.
Apbalvojums “Gada skolotājs” jau tradicionāli tiek piešķirts pedagogiem, kuri par īpaši nozīmīgu ieguldījumu aizvadītajā gadā veicinājuši skolēnu sasniegumus, guvuši kā kolēģu, tā skolēnu atzinību. Kopumā 11 nominācijās kopā izvirzīti 38 pedagogi – 20 pirmsskolas izglītības iestāžu un 18 vispārizglītojošo skolu, augstākās izglītības iestāžu un interešu izglītības skolotāji. Lielākais apbalvojamo skaits šogad pieteikts nominācijā “Pedagogs - mentors”, “Pedagoga debija”, “Atbalstošais plecs”, “Izaugsmes motivētājs” un “Mūžs izglītībā”.
Nominācijas “Gada skolotājs 2025” pretendenti:
- Pedagogs – mentors – Daiga Skudra (PII “Mazulītis”), Ilva Liepiņa (Liepājas Karostas mūzikas skola), Jekaterina Šulce (PII “Delfīns”), Jolanta Klamere (Liepājas Raiņa vidusskola), Gunda Laursone (Liepājas Dzintara vidusskola) un Dace Ozoliņa (Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola);
- Izaugsmes motivētājs – Līga Eidejus (PII “Zīļuks”), Vineta Muskate (Liepājas Piemares pamatskola), Zane Nipere – Niperoviča (PII “Liepiņa”), Aleksandra Rudņeva (PII “Stārķis”) un Felikss Rekovičs (Liepājas Valsts ģimnāzija);
- Digitālais dzinējspēks – Zane Leilionase (PII “Kāpēcītis”);
- Vadītājs - līderis – Helvijs Valcis (Liepājas Valsts ģimnāzija) un Liene Pētersone (PII “Sprīdītis”);
- Interešu izgaismotājs – Jurijs Zinovjevs (Liepājas Liedaga vidusskola);
- Atbalstošais plecs – Māra Domiceviča (PII “Pūcīte”), Anastasija Lisjanska (PII “Saulespuķe”), Ilva Zahareviča (PII “Kriksītis”), Inese Rone (Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs) un Velta Siliņa (Liepājas Rietumkrasta vidusskola);
- Sociālā dialoga veicinātājs – Inga Veiķeniece (Liepājas Kristīgā PII);
- Skolotājs skolotājam – Valdis Priedols (RTU Liepājas akadēmija);
- Jauniešu iedvesmotājs – Andris Mockus (Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs);
- Pedagoga debija – Vanesa Kaire (PII “Rūķītis”), Aija Niedola (PII “Prātnieks”), Mihails Kostusevs (PII “Pasaciņa”), Senda Treimane (Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola), Sintija Pavlovska (Liepājas Centra sākumskola) un Aiga Ļeoņenko (Liepājas Kristīgā PII);
- Mūžs izglītībā – Indra Lašinska (PII “Prātnieks”), Ineta Kauliņa (Liepājas Valsts ģimnāzija), Anda Vārdiņa (Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola), Aina Ivuškāne (PII “Pienenīte”), Leonards Domicevičs (Liepājas Karostas mūzikas skola), Dženija Kaprano (PII “Dzintariņš”), Rita Vilnīte (PII “Saulīte”), Aiga Tiltiņa (Liepājas Karostas mūzikas skola) un Daiga Škuberte (PII “Kāpēcītis”).
Pasākumā tradicionāli tiks pasniegts arī Liepājas valstspilsētas Apbalvojums izglītībā, ko piešķir pedagogiem par viņu audzēkņu izciliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, valsts un reģiona mēroga konkursos vai sporta sacensībās, izciliem sasniegumiem metodiskā darba attīstīšanā pilsētā, mācību jomu koordinatoru un pilsētas metodiķu profesionālās meistarības paaugstināšanā, kā arī par labās prakses popularizēšanu. Šogad balvas saņems 16 pedagogi un atzinība ir kā novērtējums viņu inovatīvai pedagoģiskai darbībai un izglītojamo izcilības sasniegšanai reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā.
Liepājas valstspilsētas Apbalvojumi izglītībā tiks piešķirti:
- Liepājas Centra sākumskolas skolotājai Silvai Vainovskai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu sporta sacensībās florbolā un futbolā un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas pedagogam Normundam Dzintaram par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu latviešu valodas augstākā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājai Zitai Tapiņai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu un iesaisti valsts un starptautiska mēroga konkursos un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājai Zanei Sproģei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu latviešu valodas optimālā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājai Signei Bergai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 9. klases latviešu valodas centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājai Kristīnai Račinskai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu angļu valodas augstākā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas skolotājai Lindai Tukišai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 9.klases angļu valodas centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas pedagogam Arnoldam Šablovskim par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu fizikas augstākā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas skolotājai Gunai Skabarniecei par veiksmīgu skolēna sagatavošanu 53.Starptautiskajam bērnu mākslas konkursam “LIDICE 2025” un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- PII “Saulīte” skolotājai Kristīnei Uzārei par veiksmīgu bērnu sagatavošanu pirmsskolu olimpiādei, iesaisti “Liepājas 400” jubilejas pasākumos, sniegto atbalstu JAL konkursā “Mana vārdnīciņa” un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājai Indrai Jurikai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 9.klases matemātikas centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājai Laurai Francmanei par sniegto atbalstu skolēniem Junior Achievement Latvia konkursos un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas skolotājai Līgai Blumfeldei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu matemātikas optimālā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājam Artūram Ausējam par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu programmēšanas augstākā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas skolotājai Anitai Skudrai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu matemātikas augstākā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājai Dagnijai Deimantei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu angļu valodas optimālā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu.
Pasākumā tiks sveikta arī Liepājas Raiņa vidusskolas skolotāja Daiga Straupeniece, kura saņems pateicību par lielisko Lejaskurzemes ielu svētku organizēšanu un intelektuālo ieguldījumu pētot Rucavas kultūrtelpu.
Tāpat pasākumā tiks sveikti pilsētas jaunie pedagogi. Šajā mācību gadā Liepājas skolās un pirmsskolā darbu uzsāk 42 jaunie pedagogi – 12 sākuši darba gaitas skolās un 30 – pirmsskolas izglītības iestādēs. Visvairāk jaunie pedagogi papildinājuši iestādes kolektīvu pirmsskolas izglītības iestādēs “Zīļuks” un “Delfīns”, kā arī Liepājas Piemares pamatskolā un Liepājas Valsts ģimnāzijā.
Gada skolotāji kā atzinību balvā saņems tradicionāli, īpaši šim titulam veidoto piespraudi “Sudraba ābols”, kā arī Liepājas Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus un pašvaldības naudas balvas.