Žaņa Katlapa balvas šogad saņem Dace Everss un Valters Sīlis
Žaņa Katlapa balvas šogad tiks pasniegtas divām izcilām Latvijas teātra personībām – aktrisei Dacei Eversai un režisoram Valteram Sīlim, godinot viņu nozīmīgo ieguldījumu Latvijas teātrī. Svinīgais pasākums notiks 25. oktobrī Durbes pilī, vienlaikus atzīmējot dramaturga Harija Gulbja 99. dzimšanas dienu.
Jau divpadsmito reizi, 25. oktobrī, ar Tukuma novada pašvaldības un LKA E. Smiļģa Teātra muzeja atbalstu, tiks pasniegtas Žaņa Katlapa balvas. Šogad tās saņems divas spilgtas Latvijas teātra personības – leģendārā Valmieras teātra aktrise Dace Everss un Liepājas teātra režisors un mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis.
Svinīgais pasākums notiks 25. oktobrī plkst. 16.00 Durbes pilī, kas reizē būs arī Tukuma novadnieka, dramaturga Harija Gulbja 99. dzimšanas diena.
Dace Everss ir viena no izcilākajām Valmieras teātra aktrisēm, par lomām divreiz saņēmusi “Spēlmaņu nakts” balvu kā labākā Latvijas aktrise. Viņa iemantojusi skatītāju mīlestību arī ar neaizmirstamām kino lomām, tostarp filmās “Emīla nedarbi” (1985), “Aija” (1987), “Vilkaču mantiniece” (1990), “Indrāni” (1991) un “Ziemassvētku jampadracis” (1993).
Valters Sīlis pazīstams ar oriģinālām un sabiedriski nozīmīgām izrādēm, kas pievēršas Latvijas vēstures notikumiem un personībām. Viņa darbi iestudēti Nacionālajā teātrī, Ģertrūdes ielas teātrī, “Dirty Deal Teatro” un citviet. Starp nozīmīgākajiem iestudējumiem minami “Veļupes krastā” (2010), “Mežainis” (2018), “Leģionāri” (2011), kā arī “Visi mani prezidenti” (2012), “Nacionālais attīstības plāns” (2012), kā arī “Būt nacionālistam” (2017). Pašlaik Latvijas Leļļu teātrī skatāma izrāde “Sibīrijas haiku”. 2020. gadā režisors tika atzīts par Gada režisoru, bet viņa izrāde “Puika, kurš redzēja tumsā” ieguva arī “Spēlmaņu nakts” GRAND PRIX.
Pasākuma muzikālo noskaņu veidos pianiste Santa Jākobsone un Latvijas Radio kora soliste Iveta Apine.
Šogad Tukuma novada pašvaldība pirmo reizi aicināja iedzīvotājus iesaistīties un izvirzīt pretendentus Latvijas teātra mākslas personības balvai, kas jau kļuvusi par tradīciju Tukuma novadā. Kopā tika izvirzīti 7 nominanti, kurus izvērtēja īpaši izveidota komisija.
Katlapa balvas pasniegšana ir nozīmīgs notikums Latvijas teātra dzīvē, un uz to mīļi aicināti visi interesenti un teātra cienītāji!