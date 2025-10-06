Rīgas lidostā sagaidīta krūts vēža pacientu atbalstam veltīta "DHL" lidmašīna
Rīgas lidostā sagaidīta loģistikas uzņēmuma "DHL" lidmašīna, kuras dizains pauž atbalstu krūts vēža pacientiem.
Lai pievērstu lielāku uzmanību krūts vēža profilaksei, "DHL" ir izveidojis speciālu lidmašīnu floti ar "As One Against Cancer" - šo lidmašīnu livrejas papildinātas ar rozā lentītes zīmi, kas ir globāli pieņemts simbols cīņai ar krūts vēzi.
Vienas no šīm lidmašīnām ierašanās Rīgā ir simbolisks apliecinājums apņēmībai atbalstīt vēža pacientus un veicināt veselības izglītību arī Latvijā, atzīmē lidostā.
Ar lidmašīnas sagaidīšanu eksprespasta pakalpojumu sniedzējs SIA "DHL Express Latvia" un Rīgas lidosta pievienojas "DHL" starptautiskajai iniciatīvai "As One Against Cancer", kuras mērķis ir veicināt izpratni par vēža profilaksi, iedrošināt agrīnu diagnostiku un atbalstīt tos, kurus skārusi šī slimība. Lidmašīnas sagaidīšanā piedalījās "DHL Express Latvia" rīkotājdirektors Artis Dekšenieks un operatīvās nodaļas direktore Nataļja Mihailova, labdarības fonda "Rozā vilciens" dibinātāja Zinta Uskale un Rīgas lidostas darbinieki.