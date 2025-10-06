Valsts policijas meklē bezvēsts pazudušo, 2009. gadā dzimušo Edgaru Melni.
Šodien 09:13
Rīgā tiek meklēts nepilngadīgais Edgars - jaunietim ir tieksme uz klaiņošanu
Valsts policijas meklē bezvēsts pazudušo, 2009. gadā dzimušo Edgaru Melni. Jaunietis šā gada 3. oktobrī ap plkst. 21.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Ikšķiles ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Edgars ir 185 cm garš, kalsns un viņam ir īsi, gaiši mati. Pazušanas brīdī viņš ģērbies melnā virsjakā, melnā džemperī "Adidas" ar krāsainām svītrām uz piedurknēm, melnās sporta biksēs "Nike", melnos sporta apavos "Nike". Valsts policija aicina aplūkot Edgara fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
