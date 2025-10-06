Rīgā tiek meklēts nepilngadīgais Edgars - jaunietim ir tieksme uz klaiņošanu
foto: Valsts policija
Valsts policijas meklē bezvēsts pazudušo, 2009. gadā dzimušo Edgaru Melni.
Sabiedrība

Rīgā tiek meklēts nepilngadīgais Edgars - jaunietim ir tieksme uz klaiņošanu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas meklē bezvēsts pazudušo, 2009. gadā dzimušo Edgaru Melni. Jaunietis šā gada 3. oktobrī ap plkst. 21.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Ikšķiles ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.

Rīgā tiek meklēts nepilngadīgais Edgars - jaunieti...

Edgars ir 185 cm garš, kalsns un viņam ir īsi, gaiši mati. Pazušanas brīdī viņš ģērbies melnā virsjakā, melnā džemperī "Adidas" ar krāsainām svītrām uz piedurknēm, melnās sporta biksēs "Nike", melnos sporta apavos "Nike". Valsts policija aicina aplūkot Edgara fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

foto: Valsts policija
Valsts policijas meklē bezvēsts pazudušo, 2009. gadā dzimušo Edgaru Melni.
Valsts policijas meklē bezvēsts pazudušo, 2009. gadā dzimušo Edgaru Melni.

Tēmas

adidasBezvēsts pazudušieValsts policijaNike

Citi šobrīd lasa